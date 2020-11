Kobiety w Szkocji dostaną tampony i podpaski za darmo

Parlament w Edynburgu jednogłośnie przyjął we wtorek (24.11.2020) wieczorem projekt ustawy ws. zwalczanie tzw. ubóstwa menstruacyjnego. Rząd Szkocji został zobowiązany do wdrożenia ogólnokrajowego programu bezpłatnego dostępu do menstruacyjnych artykułów higienicznych. Szkoły i uniwersytety muszą oferować bezpłatny asortyment tych artykułów w toaletach, podobnie ma być w innych instytucjach publicznych.

- Jestem dumna z tej przełomowej ustawy, która sprawia, że ​​Szkocja jest pierwszym krajem na świecie, który głosował za darmowym udostępnieniem produktów higieny osobistej wszystkim kobietom, którym są one potrzebne - napisała na Twitterze szkocka premier Nicola Sturgeon. Jest to ważna decyzja dla dobra kobiet i dziewcząt – podkreślała polityk.

Szkocja uchodzi za pioniera w walce z tzw. ubóstwem menstruacyjnym. Wiele kobiet nie ma pieniędzy na takie artykuły i sięga po stare gazety, szmatki czy papier toaletowy. Dlatego w wielu szkockich szkołach i uniwersytetach podpaski i tampony są już dostępne bezpłatnie.

Projekt "praktyczny i postępowy"

Niektóre kraje decydują sie po obniżenie podatku VAT na te artykuly, by ulżyć kobietom finansowo. Tak zrobiły np. Niemcy na początku roku 2020 obniżając VAT na artykuły menstruacyjne z 19 na 7 proc.

Liczni celebryci w RFN, jak piosenkarka Lena Meyer-Landrut czy znani z telewizji Charlotte Roche i Jan Böhmermann, prowadzili kampanię na ten temat.

Monica Lennon, posłanka ze szkockiej Partii Pracy, określiła projekt ustawy jako „praktyczny i postępowy”.

- Kobiety nie przestają miesiączkować w czasie pandemii i wszelkie działania na rzecz większej dostępności niezbędnych im tamponów, podpasek higienicznych i artykułów wielokrotnego użytku nigdy nie były tak ważne jak obecnie - stwierdziła polityk, która zainicjowała tę ustawę. Lokalne władze muszą obecnie zadbać o to, by artykuły te były udostępniane kobietom – podaje BBC. Lokalne samorządy mają same zadecydować, jak praktycznie rozwiązać problem „łatwego, a jednocześnie godnego” dostępu kobiet do tych artykułów.

(dpa/ma)