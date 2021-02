Kobieta sekretarzem generalnym episkopatu Niemiec

Niemieccy biskupi wybrali nową sekretarz generalną na rozpoczętym dziś (23.02) wiosennym posiedzeniu episkopatu. Beate Gilles obejmie stanowisko 1 lipca. Będzie też pełnić obowiązki przewodniczącej Zrzeszenia Diecezji Niemieckich. Przez ostatnie 24 lata sekretarzem generalnym episkopatu Niemiec był Hans Langendoerfer, który na początku roku przeszedł na emeryturę.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec biskup Georg Baetzing powiedział, że wybór Beate Gilles na stanowisko to wyraźny znak, że biskupi dotrzymują danego słowa w kwestii obsadzania stanowisk kierowniczych w Kościele kobietami.

Baetzing ocenił, że Gilles jest doświadczoną teolożką z szeroką siecią kontaktów w strukturach Kościoła i talentem organizacyjnym. Wyboru dokonała komisja, w której skład wchodziło dwóch biskupów a także firma z branży doradztwa personalnego.

Przewodniczący episkopatu Niemiec dodał, że zmiana nazwy stanowiska na żeńską formę to przejaw dostosowywania się do międzynarodowych warunków, a prawo kościelne zna taką formę.

"Znak czasu"

– To wielki krok, obsadzić to stanowisko w inny sposób – powiedziała Gilles. Jak dodała, spodziewa się, że jako świecka teolożka będzie skupiać na sobie sporo uwagi. Wszyscy poprzednicy na stanowisku byli nie tylko mężczyznami, ale też duchownymi. Gilles powiedziała, że to wymagający, ale też ciekawy okres dla Kościoła katolickiego w Niemczech.

Centralny Komitet Niemieckich Katolików przyjął nominację z zadowoleniem. Jego przewodniczący Thomas Sternberg mówił, że wysłano mocny sygnał. Także organizacja Katolicka Wspólnota Kobiet w Niemczech pogratulowała nowej sekretarz generalnej. „Cieszymy się, że (biskupi) dostrzegli znak czasu” - napisano.

