Koalicjanci apelują do Scholza o więcej broni dla Ukrainy

W artykule gościnnym dla magazynu „Der Spiegel” politycy partii tworzących koalicję rządową: Kristian Klinck (SPD), Sara Nanni (Zieloni) i Alexander Mueller (FDP) skrytykowali fakt, że dotychczas zdolność Bundeswehry do obrony kraju i sojuszników była traktowana priorytetowo w stosunku do pomocy dla Ukrainy.

Niewielka dotąd liczba dostaw broni uzasadniana była brakiem w wyposażeniu niemieckiej armii. Parlamentarzyści tłumaczą jednak, że „bezpieczeństwo i stabilność Europy bronione są w tej chwili w Ukrainie”. Ich zdaniem, Niemcy już teraz robią wiele, ale jako silny gospodarczo kraj, mogłyby robić jeszcze więcej. Dlatego politycy apelują, aby Ukraina była stale zaopatrywana w broń „zamiast reagowania jedynie na bieżące wyzwania”.

Akceptacja dla cięć w Bundeswehrze

Według polityków partii SPD, Zielonych i FDP, zajmujących się na co dzień tematyką obronności, wymaga to „skoordynowanego postępowania” wraz z partnerami międzynarodowymi i przemysłem obronnym. Pozwoliłoby to na „akceptację tymczasowych cięć w Bundeswehrze, np. poprzez przekazanie używanych materiałów, które w niedługim czasie zostałyby uzupełnione” – argumentują parlamentarzyści. Domagają się oni również wzmocnienia efektywności niemieckiego przemysłu zbrojeniowego.

(AFP/stef)

