Koala za kierownicą

Na widok koali, który usiłował przejść przez autostradę w pobliżu Adelajdy, samochody zaczęły gwałtownie hamować, doszło do karambolu. W wypadku uszkodzonych zostało sześć aut, jak poinformowała stacja 9News. Ruch we wtorkowy (9.02.) poranek w Crafers West, jednym z przedmieść Adelajdy, został sparaliżowany. W wypadku nie było rannych.

Jednej z kobiet stojących w korku udało się złapać koalę do marynarki. „Pomyślałam: Jeśli go nie złapiemy, to gdy samochody znów ruszą, dojdzie do kolejnej stłuczki”. Kobieta umieściła zwierzę na tylnym siedzeniu samochodu. Jednak koala wciąż wychylał głowę i usiłował dostać się do przedniej części auta. Wtedy jego właścicielka wysiadła, pozostawiając pojazd do dyspozycji ciekawskiego zwierzęcia, które bez wahania usadowiło się za kierownicą. Widać teraz na niej liczne ślady zadrapań pazurami.

W międzyczasie obrońcy zwierząt wypuścili koalę na wolność. Z dala od autostrady.

(DPA/sier)

