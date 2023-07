Klimatolog: ograniczenie ocieplenia do 1,5 st. niemożliwe

Poczdamski klimatolog Stefan Rahmstorf powiedział w „Wywiadzie tygodnia” dla Deutschlandfunk, że cel utrzymania progu 1,5 stopnia Celsjusza globalnego ocieplenia jest nadal fizycznie osiągalny, ale brakuje politycznej woli w tym zakresie. Rahmstorf zarzucił ogólnie politykom, a także kanclerzowi Olafowi Scholzowi, że zbyt mało robią, aby osiągnąć cel, który został ustalony na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 roku. Czyli możliwie jak najbardziej ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia w porównaniu do okresu przedindustrialnego.

– Ale żeby to osiągnąć, trzeba by podjąć to tak, jakbyśmy byli w sytuacji wojennej i utrzymanie 1,5 stopnia było po prostu priorytetem. Oczywiście, realistycznie patrząc, większość rządów niestety nie traktuje tego w ten sposób, więc nie uda nam się tego osiągnąć – ocenił badacz z Instytutu Badań nad Skutkami Zmian Klimatu w Poczdamie (PIK).

Rahmstorf powiedział również, że nie widzi, aby kanclerz Scholz traktował tę kwestię jako priorytet. Minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) próbuje wszystkiego i wprowadził wiele zmian legislacyjnych.

– Jednak to jest niewystarczająco wspierane przez partie koalicjyne, włączając w to Scholza – skrytykował klimatolog. Zarzucił poprzednim rządom zaniedbania w redukcji wykorzystania emisji CO2. „I dlatego teraz musi się to stać bardzo szybko” – zaapelował Rahmstorf. Zdaniem klimatologa dla wielu ludzi, w tym wielu polityków, „jeszcze naprawdę nie jest jasne, jak palący jest teraz kryzys klimatyczny”. Rahmstorf jednocześnie zaapelował o sprawiedliwe kształtowanie działań na rzecz ochrony klimatu. Główny ciężar finansowy powinien być ponoszony przez osoby o wyższych dochodach, ponieważ średnio bardziej przyczyniają się one do emisji, na przykład przez prowadzenie większych samochodów, ogrzewanie większych domów czy częstsze podróżowanie na wakacje.

Bez katastroficznych scenariuszy

Również nowy szef Światowej Rady ds. Klimatu (IPCC) Jim Skea uważa, że konieczne są większe wysiłki w zakresie ochrony klimatu, ale jednocześnie sprzeciwia się rozpowszechnianiu scenariuszy katastroficznych.

– Jeżeli ciągle wysyła się jedynie przekaz, że jesteśmy skazani na zagładę, to paraliżuje ludzi i powstrzymuje ich przed podjęciem niezbędnych działań, aby poradzić sobie z zmianami klimatu – powiedział Skea kilka dni po swoim wyborze w rozmowie z agencją prasową DPA.

Technologie i narzędzia do powstrzymania zmian klimatu istnieją, muszą tylko zostać zastosowane. – Przyszłość człowieka leży w naszych rękach. Wykorzystajmy to. Zaangażujcie się! – zaapelował 69-letni Skea do wszystkich mieszkańców globu. Jak dodał: „Nie siedźcie na kanapie i nie obserwujcie debat na temat zmian klimatu. Każdy z nas może coś zrobić”. Zdaniem nowego szefa IPCC z siedzibą w Genewie także sama Światowa Rada musi zrobić więcej, aby przetwarzać swoje specyficzne ustalenia jako podstawę działań dla określonych grup. Skea wymienił przy tym urbanistów, rolników i firmy.

Cel 1,5 stopnia Celsjusza Skea określił w wywiadzie dla „Spiegla” „niewiarygodnie symbolicznym”. Jeśli ocieplenie przekroczy ten poziom, świat nie zginie. Jak zaznaczył: „Będzie to jednak bardziej niebezpieczny świat”. Szef IPCC wyraźnie stwierdził, że kraje będą miały wiele problemów i pojawią się napięcia społeczne. Niemniej jednak, ludzkość nie wyginie z tego powodu.

