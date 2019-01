Klimat się ociepla. Jest kolejny dowód

10 wskazówek: Co każdy może zrobić dla ochrony klimatu

8. Kupuj eko

Szczególnie szkodliwy dla atmosfery jest tlenek diazotu, który przyczynia się do efektu cieplarnianego w 6 proc. Powstaje on w elektrowniach i silnikach ale także przez sztuczne nawożenie upraw rolnych na skalę przemysłową. W ekorolnictwie stosuje się tylko nawożenie naturalne, co wiąże się z mniejszą emisją tego gazu do atmosfery.