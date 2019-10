Kim są ukraińscy „przyjaciele“ Trumpa?

Donald Trump nigdy nie był na Ukrainie ani nigdy specjalnie nie interesował się tym krajem. Oprócz tego amerykański prezydent zarzucał byłej republice radzieckiej, że sabotowała jego kampanię wyborczą w 2016 roku. Wtedy informacje z Kijowa doprowadziły do dymisji jego szefa sztabu wyborczego Paula Manaforta, który wcześniej był doradcą prorosyjskiej Partii Regionów (PR) na Ukrainie i rzekomo wziął za to nielegalnie pieniądze.

W takiej sytuacji nie dziwiło, że relacje Trumpa z ówczesnym ukraińskim prezydentem Petro Poroszenką były dość powściągliwie. W rozmowie telefonicznej z następcą Poroszenki Wołodymyrem Zełenskimw lipcu br., która obecnie wywołała skandal, Trump nie szczędził komplementów: „To wspaniały kraj! Mam wielu ukraińskich przyjaciół – to są nieprawdopodobni ludzie” – rozpływał się amerykański prezydent.

Wiktor Pinczuk

Do ukraińskich koneksji Trumpa zaliczają się ludzie, którzy go znają albo ci, którzy kupili jego nieruchomości. Najbardziej prominentnym tej pierwszej kategorii jest miliarder Wiktor Pińczuk. Z jego nazwiskiem wiąże się jedna z pierwszych publicznych wypowiedzi Trumpa na temat Ukrainy. Trump, będący w roku 2015 kandydatem republikanów na prezydenta, który przypisywał sobie spore szanse wygrania wyborów, we wrześniu 2015 wziął udział w Forum YES łączac się z jego uczestnikami przez wideo. Była to prywatna impreza oligarchy Pinczuka, w której zachodni politycy i eksperci dyskutowali o relacjach Ukrainy z Zachodem. W różnych rankingach zamożności Pinczuk zaliczany jest do najbogatszych Ukraińców. 58-letni zięć byłego ukraińskiego prezydenta Leonida Kuczmy pochodzi z Dniepropietrowska, jestem właścicielem firmy Interpipe Group produkującej rury oraz grupy medialnej, do której należą nadawcy telewizyjni STB i ICTV.

Na Forum YES wejście Trumpa trwało 20 minut i, jak twierdzą media, kosztowało ono Pinczuka 150 tys. dolarów. Nie wiadomo bliżej, czy obydwu polityków łączą jakieś relacje biznesowe.

Pytania podczas Forum zadawał Douglas Schoen, amerykański publicysta, politolog i komentator faworyzowanej przez Trumpa stacji telewizyjnej Fox News.

Schoen od dawna już pracuje dla Pinczuka i zarejestrowany jest jako jego oficjalny lobbysta w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości. Prezydent USA powiedział wtedy, że zna „wielu ludzi którzy żyją na Ukrainie”, określał ich mianem „fantastycznych” i chwalił Pinczuka: „Wiktor jest wyjątkowym człowiekiem i wyjątkowym przedsiębiorcą. Kiedy odwiedził mnie, powiedziałem mu, że ja mogę chyba od niego się więcej nauczyć niż on ode mnie”.

Trump powiedział wtedy także to samo, co powtórzył cztery lata później w rozmowie telefonicznej z Zełenskim, a mianowicie, że europejskie państwa, a szczególnie Niemcyza mało robią dla Ukrainy.

Innym prominentnym Ukraińcem mającym kontakty z Trumpem jest biznesmen mniejszego kalibru niż Pinczuk, Pawlo Fuks, ale za to więcej wiadomo o ich wzajemnych relacjach. 47-letni biznesmen i milioner z Charkowa długo działał w Rosji i tam założył dużą firmę obrotu nieruchomościami. W wywiadzie dla agencji Bloomberg Fuks powiedział, że poznał Trumpa w roku 2005 i kilkakrotnie spotykał się z nim i jego dziećmi Ivanką i Donaldem Trumpem jr. Rozmowy dotyczyły pomysłu budowy wieży Trumpa w Moskwie – wyjaśniał Fuks. Pomysł ten nie doczekał się jednak realizacji, bo – jak twierdzi Fuks – Trump żądał zbyt wysokiej ceny.

Fuks mieszka obecnie na Ukrainie i figuruje na rosyjskiej liście osób objętych sankcjami, jakie Moskwa wprowadziła w odwecie za sankcje Kijowa. Wiadomo jednak, że w lutym 2017 Fuks był jednym z Ukraińców, którzy przyjechali do Waszyngtonu na intronizację Trumpa; nie był jednak obecny na samej ceremonii.

Jesienią tego samego roku Fuks zorganizował wizytę byłego burmistrza Nowego Jorku Rudy'ego Giulianiego w Charkowie. Giuliani jest osobistym adwokatem Trumpa i znalazł się w centrum skandalu wokół rozmowy telefonicznej Trumpa z Zełenskim. Według oficjalnych informacji Giuliani przyjechał wtedy do Charkowa, by wymieniać się swoimi doświadczeniami jako burmistrz miasta dotkniętego zamachami 11 września.

Podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie wiosną 2019 ukraińskie media donosiły, że Fuks współfinansował kampanię wyborczą Zełenskiego. Biznesmen temu jednak zaprzecza.

Witalij Kliczko

Bliskie relacje z Giulianim ma także burmistrz Kijowa i były bokserski mistrz świata Witalij Kliczko. Także on zna Trumpa osobiście. Kiedy latem wybuchł konflikt między Kliczko i szefem kancelarii Zełenskiego, 48-letni były pięściarz pojechał do Giulianiego do Nowego Jorku i opublikował potem w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie – prawdopodobnie, by pokazać, że ma on potężne wsparcie w walce o najwyższe stanowisko w Kijowie. Podróż ta odbyła się w kilka dni po rozmowie Trumpa z Zełenskim, podczas której padało nazwisko Giulianiego jako osoby kontaktowej w związku z ewentualnym śledztwem na temat działalności byłego wiceprezydenta Joe Bidena i jego syna Huntera na Ukrainie. Kliczko zapewniał we wtorek przy okazji imprezy w Kijowie, że nie rozmawiał z Giulianim o Bidenie. Zarówno on jak i jego brat, także były bokser, poznali Trumpa jeszcze w czasie ich sportowej kariery – opowiadał Witalij w wywiadzie, jakiego udzielił kiedyś stacji telewizyjnej „112 Ukraina”. Obydwaj bracia toczyli wtedy walki w dawnym kasynie Trumpa "Taj Mahal", gdzie miliarder Trump sam bywał, a oni byli z kolei jego gośćmi – opowiadał Kliczko.

Jest także cały szereg mniej znanych osób, mających powiązania z Ukrainą, których nazwiska padają obecnie w kontekście aktualnego skandalu. Dwa nazwiska wybijają się szczególnie: Igor Fruman i Lev Parnas, dwaj biznesmeni z Florydy, pochodzący z Odessy. Jak donoszą amerykańskie massmedia, 53-letni Fruman i 47-letni Parnas pojawili się w mediach ostatnio w kontekście sponsorowania wieców wyborczych Trumpa i innych republikańskich kandydatów podczas różnych wyborów. Rzekomo doszło także do ich spotkań z amerykańskim prezydentem i jego synem Donaldem jr. Co jednak najważniejsze: obydwaj są klientami Giulianiego. Mieli oni rzekomo pomóc adwokatowi Trumpa w nawiązaniu kontaktów na Ukrainie w związku ze sprawą Bidena, w tym także z byłymi prokuratorami generalnymi. Ponadto przypuszczalnie jest także kilkunastu Ukraińców, którzy kupili nieruchomości Trumpa albo współfinansowali ich budowę i to nie tylko w USA. W kręgu tym są znane nazwiska jak np. byłego szefa rady miejskiej jednego z dużych miast na wschodniej Ukrainie czy córki byłego ukraińskiego biznesmena, na którym ciąży podejrzenie prania pieniędzy. Trudno jest jednak określić dokładną liczbę tych osób.