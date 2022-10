Kijów potwierdza. Niemiecki system obrony powietrznej już w Ukrainie

Ukraina otrzymała od Niemiec pierwszy z czterech nowoczesnych systemów obrony powietrznej typu Iris-T SLM. Potwierdził to we wtorek wieczorem ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. „Rozpoczęła się nowa era obrony powietrznej” - napisał na Twitterze, dziękując Niemcom za pomoc.

Iris-T SLM może być wykorzystywany do obrony przed rakietami znajdującymi się na wysokości do 20 kilometrów i w odległości do 40 kilometrów. Kanclerz Olaf Scholz mówił w czerwcu, zapowiadając przekazanie sprzętu Ukrainie, że system jest w stanie ochronić przed rosyjskimi atakami duże ukraińskie miasto.

Zestaw Iris-T SLM składa się z radaru, stanowiska dowodzenia oraz trzech wyrzutni rakietowych rozlokowanych na samochodach ciężarowych. Tworzy on coś w rodzaju parasola ochronnego nad dużym obszarem. Jeden system kosztuje około 140 milionów euro. Ukraina ma dostać jeszcze trzy takie systemy, ale nie wiadomo, kiedy to się stanie. Zależy to m.in. od tego, czy Egipt, który złożył już wcześniej zamówienie na Iris-T, zgodzi się na późniejszą dostawę broni.

Stworzony przez niemiecką firmę Diehl Defence system może być wykorzystywany do obrony przed śmigłowcami, samolotami, rakietami i pociskami manewrującymi. Uznawany jest za bardzo nowoczesny. Niemiecka Bundeswehra dostanie go dopiero za trzy lata.

Wyrzutnia rakiet systemy Iris-T SLM

W poniedziałek Rosja przeprowadziła ostrzał rakietowy ukraińskich miast, w tym stolicy – Kijowa. Szefowa komisji obrony w niemieckim Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann powiedziała, że dostawa systemu do Ukrainy to dobra wiadomość. „Bo oczywiście służy też temu, aby chronić miasta przed atakami rakietowymi, które dotykają przypadkowych ludzi w biały dzień, obracają w gruzy place zabaw i powodują bardzo dużo cierpienia” - mówiła w telewizji RTL.

(AFP,DPA/szym)