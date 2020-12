Kiedy zaszczepi się niemiecki rząd? Dylemat polityków

Na konferencji prasowej w dniu (27.12.2020) rozpoczęcia w Niemczech szczepień przeciwko Covid-19 dziennikarka zapytała ministra zdrowia, kiedy zostaną zaszczepieni członkowie rządu Niemiec. Jens Spahn (CDU) wówczas wyjaśnił, jaki plan szczepień przyjęły Niemcy i jak na tym tle wyglądają szczepienia polityków: podlegają oni tym samym regułom, co reszta społeczeństwa, czyli najpierw szczepienia otrzymają najstarsi seniorzy i personel medyczny, a w dalszej kolejności - nieco młodsi seniorzy i osoby chronicznie chore.

Chadecki polityk wyjaśnił, co przemawiało za i przeciw szczepieniu rządzących polityków na wczesnym etapie akcji szczepień i potwierdził, że najpierw należy szczepić grupy ryzyka i personel medyczny, a dopiero później, stopniowo osoby chętne do szczepienia. Zwrócił przy tym uwagę, że jakby nie postąpiono, zawsze wznieci to dyskusje.

Świadoma decyzja

Jeżeli polityków szczepiono by jako pierwszych, podniosłaby się krytyka, że korzystają ze szczególnych przywilejów: „Ci znowu są pierwsi, jak zawsze. A kiedy będzie nasza kolej?”. Jeżeli politycy natomiast nie będą szczepieni w pierwszej kolejności, pojawią się głosy, że wstrzymują się od szczepień, bo nie ufają szczepionce: „Dlaczego się nie szczepią? Czy coś nie jest w porządku?”.

Podjęto więc świadomie decyzję, aby najpierw zaszczepić grupy ryzyka i dbać o wysoki poziom gotowości do szczepień wśród mieszkańców kraju.

Nie ma takiej tradycji

W Stanach Zjednoczonych, przy medialnym rozgłosie szczepionkę przyjęli wiceprezydent Mike Pence oraz nowy prezydent Joe Biden. W Izraelu kamery telewizyjne towarzyszyły szczepieniu premiera Benjamina Netanjahu. Szef rządu krajowego Nadrenii Płn.-Westfalii Armin Laschet (CDU) zaznaczył natomiast we wtorek (29.12.2020): „Wszyscy normalnie stoimy w kolejce, według ustalonych priorytetów. Nie mamy w Niemczech tradycji szczególnego pierwszeństwa dla kanclerza, ministrów czy premierów rządów landowych”.

(DPA/matz)

