Ken z włosami do ramion, Barbie z bielactwem

Jedna lalka z chorobami skóry, inna ze złotą protezą nogi, a Ken z włosami do ramion i w koszulce z batikowym nadrukiem.

Producent lalki Barbie zaprezentował na tegorocznych targach zabawek w Norymberdze nowe modele. Mają one odzwierciedlać zróżnicowanie społeczne. Firma podeszła rzetelnie do realizacji nowego produktu i np. przy projekcie lalki z depigmentacją współpracowała z dermatologiem. Inspiracją do zaprojektowania lalki z bielactwem była kanadyjska modelka Winnie Harlow.

Mattel zaprojektował także ciemnoskórą lalkę ze złotą protezą nogi.

Nowe propozycje firmy mają być kolejnym krokiem w zmianie dotychczasowego wizerunku lalki Barbie. Już przed rokiem firma wypuściła na rynek lalkę z protezą nogi i na wózku inwalidzkim. Magazyn Forbes skomentował to wówczas „60 lat za późno”.

dpa/ horb