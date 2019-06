Katedra Notre Dame. Pierwsza msza po pożarze

Dokładnie dwa miesiące po tragicznym pożarze Notre Dame we wnętrzu paryskiej katedry zostanie odprawiona w sobotę (15.06.2019) wieczorem pierwsza msza. Okazją jest doroczna uroczystość poświęcenia ołtarza katedralnego.

Sobotnia msza zostanie odprawiona w niewielkiej, prawie niezniszczonej bocznej kaplicy. Będzie ją celebrował arcybiskup Paryża Michel Aupetit. W pierwszym nabożeństwie udział weźmie ponad 20 osób, wśród nich także robotnicy budowlani. Ze względów bezpieczeństwa wszyscy, także księża, będą musieli założyć kaski.

Datki z opóźnieniem

Datki obiecane na odbudowę katedry spływają bardzo powoli – donosi niemiecki portal Tagesschau.de. Zaraz po katastrofie prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił plan odbudowy Notre Dame w ciągu pięciu lat i apelował o datki. Również Niemcy obiecali swoje wsparcie.

Z deklarowanych ok. 850 milionów euro spłynęło do tej pory dopiero 80 milionów, czyli niecałe dziesięć procent – powiedział francuski minister kultury Franck Riester telewizji France 2. Wpłacone pieniądze to głównie datki od osób prywatnych – dodał Riester. Ani centa nie wpłacili jeszcze główni darczyńcy, wśród nich francuskie rodziny miliarderów Arnault i Pinault, które obiecały setki milionów euro.

To, że główni darczyńcy jeszcze nie zapłacili, jest „normalne” – uspokajał Riester. „Datki będą płynąć stopniowo wraz z postępem budowy” – wyjaśniał. Na razie ustalono z darczyńcami, na co dokładnie mają zostać przeznaczone ich pieniądze.

Pomoc ze strony Niemiec

Według francuskiego ministra kultury wpłaty na rzecz odbudowy zadeklarowało ok. 350 tys. darczyńców. Pożar w połowie kwietnia zniszczył dach i wieżę gotyckiej katedry. Od tego czasu trwają prace nad zabezpieczeniem Notre Dame.

W piątek, 14 czerwca, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet i była budownicza katedry w Kolonii, Barbara Schock-Werner, odwiedzili paryską katedrę. – Jestem głęboko dotknięty szkodami, a jednocześnie jestem pod wrażeniem energii, z jaką Francuzi przystępują do odbudowy – powiedział Laschet, który jest jednocześnie pełnomocnikiem niemieckiego rządu ds. niemiecko-francuskiej współpracy kulturalnej. Architekt i historyk sztuki Barbara Schock-Werner koordynuje w imieniu rządu w Berlinie niemiecką pomoc w odbudowie Notre Dame.

kna/dom

