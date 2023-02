Katastrofa MH17. Śledczy: Winny Putin

To Władimir Putin podjął decyzję o przesłaniu separatystom w Ukrainie broni, za pomocą której zestrzelono w 17 lipca 2014 r. samolot linii Malaysia Airlineslecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur – ustalił zespół śledczych JIT (Joint Investigation Teams), badający tę katastrofę na zlecenie Holandii we współpracy z Australią, Malezją, Belgią i Ukrainą.

O jego nowych ustaleniach poinformowano w środę (08.02.2023) podczas konferencji holenderskiej prokuratury w Hadze. Ustalenia są wynikiem z badań m.in. przechwyconych rozmów telefonicznych Rosjan. Wynika z nich, że Putin zdecydował o przekazaniu separatystom systemu Buk, za pomocą którego zaatakowano samolot. Zginęło 298 osób, czyli wszyscy obecni na pokładzie.

Katastrofa MH17. Oświadczenie śledczych

„Istnieją mocne przesłanki, że to prezydent Rosji zdecydował o dostarczeniu systemu Buk TELAR separatystom z Donieckiej Republiki Ludowej” - oświadczyli śledczy.

Podkreślili jednak, że nie ma wystarczających dowodów, aby wnieść zarzuty przeciw Putinowi i że pociągnięcie go do odpowiedzialności nie jest realnie możliwe. Podobnie jest w przypadku pozostałych podejrzanych o tę zbrodnię.

Holandia: Będziemy ścigać Rosję

Winę powiązanych z Rosją separatystów wykazali już holenderscy śledczy, a w listopadzie 2022 sąd w Hadze uznał Rosjan Siergieja Dubinskiego i Igora Girkina oraz Ukraińca Leonida Charczenkę za winnych tej katastrofy i skazał ich na karę dożywocia.

– Nadal będziemy dążyć do pociągnięcia Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności – oświadczył w odpowiedzi na konferencję śledczych premier Holandii Mark Rutte.

Rosja zawsze zaprzeczała jakiemukolwiek udziałowi w zestrzeleniu samolotu MH17.

(Reuters, AFP/mar)