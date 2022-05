Katarski gaz popłynie do Niemiec już w 2024 roku

„Chcemy rozbudować nasz zakład skroplonego gazu Golden Pass w Teksasie, w którym Qatar Energy posiada 70 % udziałów. Tak by móc zaopatrywać Niemcy już w 2024 roku", powiedział wicepremier Kataru, szejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, w rozmowie z dziennikiem „Handelsblatt".

Niemcy chcą się uniezależnić od rosyjskiego gazu, licząc przy tym między innymi na import skroplonego gazu ziemnego.

Dostawy z największych złóż na świecie

Wicepremier Kataru roztoczył perspektywę dostarczania gazu także z innych źródeł: „W 2026, a może już w 2025 roku zakończymy rozbudowę mocy produkcyjnych na polu gazowym North Dom". North Dome to największe na świecie złoże gazu ziemnego, które Katar i Iran eksploatują wspólnie pod Zatoką Perską. Najpóźniej do 2026 r. Katarska produkcja z tego pola ma zostać zwiększona z obecnych 77 do 126 mln ton LNG.

Katar największym inwestorem z Bliskiego Wschodu

Wcześniej informowano, że Katar, największy na świecie eksporter skroplonego gazu ziemnego, będzie mógł dostarczać Niemcom ten surowiec dopiero wtedy, gdy państwowy koncern Qatar Energy zwiększy roczne wydobycie do 126 mln ton. W piątek (20.05.) w Berlinie spotykają się emir Kataru, szejk Tamim Bin Hamad Al Thani i kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Podczas wizyty poruszona zostanie kwestia dalszych miliardowych inwestycji w niemieckie firmy. Po zakupie udziałów w takich firmach jak Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens Energy, Curevac czy Hapag-Lloyd, Katar stał się największym bliskowschodnim inwestorem w niemieckiej gospodarce.

(DPA/sier)

