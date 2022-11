Katar i amerykański koncern dostarczą LNG do Niemiec

Według informacji przekazanych we wtorek (29.11.22) przez ministra energii Kataru Saada Szeridę al-Kaabiego gaz ma zostać sprzedany amerykańskiemu koncernowi Conoco Phillips, który następnie dostarczy go do planowanego w niemieckim Brunsbuettel terminalu LNG. Dostawy mają rozpocząć się w 2026 roku i trwać co najmniej 15 lat. Każdego roku w ten sposób do Niemiec ma trafiać do 2 milionów ton skroplonego gazu ziemnego. Nie podano kwoty, na którą opiewa umowa, ale zaznaczono, że prowadzone są rozmowy z niemieckimi przedsiębiorstwami na temat kolejnych dostaw LNG. „Mamy dobre relacje z niemieckimi firmami i z rządem Niemiec” – powiedział katarski polityk podczas konferencji prasowej w Dosze. Gaz, który ma zostać dostarczony do Niemiec, pochodzi z dwóch katarskich pól gazowych North Field East i North Field South.

Minister gospodarki Niemiec, pytany we wtorek na konferencji branżowej (Industriekonferenz 2022) o doniesienia napływające z Kataru powiedział, że rozmowy polityczne prowadzone z Katarem, były jedynie „ramowe", a potem były one kontynuowane przez przedsiębiorstwa, w których kompetencji leży zawieranie umów. – Dlatego niewiele konkretnego mogę na ten temat powiedzieć. To zadanie koncernów – stwierdził Robert Habeck, który jednocześnie przyznał, że jest zadowolony z umowy.

Pierwsze terminale LNG w Niemczech o krok od uruchomienia

W ubiegłym tygodniu kanclerz Niemiec Olaf Scholz tłumaczył, że zakup skroplonego gazu ziemnego (LNG) od Kataru nie jest wykluczony. „Niemieckie koncerny prowadzą właśnie bardzo konkretne rozmowy, o których mógłbym powiedzieć więcej niż powiem” – stwierdził szef niemieckiego rządu w rozmowie z magazynem „Focus”.

Niemiecki minister gospodarki z wizytą w Katarze, marzec 2022

Niemcy potrzebują gazu, by zastąpić brak dostaw tego surowca z Rosji. Dla dostaw LNG powstaje obecnie kilka terminali. Katar jest jednym z największych na świecie eksporterów skroplonego gazu ziemnego. Po Rosji i Iranie, kraj ten dysponuje największymi zasobami gazu. Katar dzieli z Iranem największe na świecie pole gazowe, które leży u jego wybrzeży. Największa część eksportu trafia do Azji, głównie do Japonii, Korei Południowej i Indii. Ostatnio Katar podpisał umowę gazową z Chinami.

Pierwsze niemieckie terminale LNG już wkrótce mają zacząć działać. Mimo że magazyny gazu w Niemczech są wypełnione, to LNG ma być dodatkowym ogniwem. Minister gospodarki Robert Habeck mówi o „głównym elemencie zabezpieczającym nasze dostawy energii podczas nadchodzącej zimy”. Dotychczas Niemcy i inne europejskie kraje otrzymują LNG głównie z USA.

