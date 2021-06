Kasa chorych radzi: Na urlop weź test na koronawirusa

Niemiecka kasa chorych Barmer radzi turystom wybierającym się na letni urlop, aby przed wyjazdem zaopatrzyli się w wystarczającą liczbę masek ochronnych, szybkich testów na koronawirusa oraz środków do dezynfekcji.

„Dobrze wyposażona apteczka podróżna uratowała już niejeden urlop” - mówi Heidi Guenther z Barmera. Zwłaszcza w czasie pandemii koronawirusa podróżni powinni zadbać o dodatkowe materiały higieniczne. Zawartość apteczki powinna też być dostosowana do celu podróży.

Jakie obostrzenia?

Kasa przypomina, aby wyjeżdżając za granicę sprawdzić obowiązujące w danym kraju restrykcje pandemiczne i zasady wjazdu. W niektórych miejscach nadal konieczne jest posiadanie aktualnego testu PCR.

W apteczce podróżnej, obok artykułów higienicznych i leków przyjmowanych regularnie, powinny też znaleźć się środki na typowe, lekkie dolegliwości urlopowe. To na przykład oparzenia słoneczne, odczyny po ugryzieniach owadów, mdłości czy przeziębienie.

Obok środków przeciwbólowych warto zabrać ze sobą materiały do pierwszej pomocy: opatrunki, sterylne kompresy, bandaże, plaster, nożyczki i środki do dezynfekcji. „W krytycznej sytuacji może to uratować życie” - mówi Guenther.

Osoby cierpiące na chroniczne schorzenia nie powinny zapomnieć o zabraniu ze sobą wystarczającej ilości przyjmowanych regularnie leków. Warto stosować zasadę: wymagana ilość plus 50 procent na zapas.

