Kary więzienia za hajlowanie. AfD dyscyplinuje swoich członków

Sąd grodzki w Chemnitz skazał na 5 miesięcy więzienia 34-letniego mężczyznę za "posługiwanie się zakazanymi symbolami antykonstytucyjnych organizacji". Na demonstracji pod koniec sierpnia br. mężczyzna podnosił rękę w geście hitlerowskiego pozdrowienia. Ze względu na jego liczne wcześniejsze wyroki skazujące wyrok wydano bez zawieszenia.

W czwartek (13.09.2018) także w trybie przyspieszonym sąd w Chemnitz skazał 33-letniego mężczyznę za hajlowanie podczas demonstracji i rękoczyny wobec policjantów na karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Oprócz tego musi on zapłacić 2000 euro grzywny.

WChemnitz w ostatni weekend sierpnia doszło do zabójstwa 35-letniego Niemca. Domniemanymi sprawcami tego czynu są dwaj uchodźcy z Syrii i Iraku, którzy przebywają w areszcie śledczym. Trzeciego domniemanego sprawcy policja jeszcze poszukuje. Zabójstwo to sprowokowało w Chemnitz liczne demonstracje skrajnie prawicowych ugrupowań.

Z dala od skrajnej prawicy

Antyimigrancja partia AfD, której przypisuje się sympatyzowanie z ideologią skrajnej prawicy, zaleciła wszystkim członkom swojej partii, aby w przyszłości trzymali się z dala od wieców organizowanych przez skrajną prawicę. Prezydium partii AfD już w środę (12.09.2018) podjęło w tej sprawie uchwałę, jak informuje agencja dpa. W uchwale zaleca się członkom AfD, aby brali udział tylko w demonstracjach zgłaszanych i organizowanych przez ich partię.

W Chemnitz AfD zorganizowała tzw. marsz żałobny, w którym wzięli udział także przedstawiciele ruchu Pegida z Drezna i członkowie populistycznego ugrupowania Pro Chemnitz. Teraz zarząd AfD postanowił, by nie organizować żadnych wspólnych manifestacji z tymi ugrupowaniami. Bezpośrednim powodem wdrożenia takich środków ostrożności jest decyzja Urzędu Ochrony Konstytucji w Turyngii o baczniejszym obserwowaniu działań tej partii, co jest etapem wstępnym do ewentualnej oficjalnej inwigilacji. Wcześniej już Urzędy Ochrony Konstytucji w Bremie i Dolnej Saksonii zapowiedziały, że będą obserwować w tych krajach związkowych poczynania młodzieżówki AfD Junge Alternative.

(dpa,epd/ma)