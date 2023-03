Karol i Kamila w Niemczech: ciepłe powitanie w Berlinie

Karol i Kamila wylądowali w Berlinie ok. 14:00. Godzinę później rozpoczęło się krótkie oficjalne powitanie pary z honorami wojskowymi. Ceremonia tak po raz pierwszy odbyła się w tym miejscu.

Karol III i królowa Kamila w Niemczech Zdjęcie: ODD ANDERSEN/AFP

Króla i jego żonę witali prezydent Frank Walter-Steinmeier i jego żona Elke Buedenbender. Prezydent wymienił z królem kilka uwag, gdy po krótkiej części oficjalnej podchodzili do zgromadzonego wzdłuż barierek kilkusetosobowego tłumu.

Król Karol III w Berlinie Zdjęcie: Andreas Rentz/Getty Images

Karol III w Niemczech: uprzejmy gest króla

Król i prezydent oraz królowa podeszli do barierek, rozmawiali krótko z uczniami i mieszkańcami Berlina i ściskali ich dłonie. Gdy czapka jednego z mężczyzn wypadła za barierki, król ją podniósł. Kilka osób wręczyło też parze kwiaty czy drobne upominki.

Berlińczycy witają Karola III Zdjęcie: Wolfgang Rattay/Pool/REUTERS

Wydarzenie przed Bramą Brandenburską trwało ok. pół godziny. Zaraz potem para królewska i prezydencka pojechały do Pałacu Bellevue, siedziby prezydentów Niemiec na rozmowy.

Po krótkich rozmowach prezydent w swoim przemówieniu w obecności mediów i przedstawicieli niemieckiego rządu podziękował Karolowi III za wybór Niemiec jako celu swojej pierwszej zagranicznej wizyty: – To zaszczyt – powiedział. Wcześniej zaplanowana podróż króla do Francji została odwołana.

Steinmeier: To nowy rozdział w naszych relacjach

– Dzisiaj, dokładnie sześć lat po tym, jak Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z Unii Europejskiej, otwieramy nowy rozdział w naszych stosunkach – mówił Steinmeier.

Dużo miejsca poświęcił walce z ociepleniem klimatu i zmianami w środowisku. To kwestie szczególnie ważne dla brytyjskiego monarchy, a – jak podkreślił prezydent Niemiec – Niemcy myślą w tej kwestii podobnie jak Karol III. – Potrzebujemy tego dialogu, by wysłuchać także Waszych propozycji – zwrócił się do króla.

Co zje Karol III w Berlinie?

Wieczorem w pałacu odbędzie się uroczysta kolacja z udziałem pary królewskiej. Szef kuchni Pałacu Bellevue Jan-Goeran Barthnawet nie chciał ujawniać menu. Zdradził tylko, że będą to potrawy regionalne i sezonowe. – Kuchnia regionalna oznacza dla nas całe Niemcy – powiedział Barth agencji DPA. – To będzie podróż przez Niemcy z przystankami w kilku landach.

Królowa Kamila w Berlinie Zdjęcie: ODD ANDERSEN/AFP

To pierwsza zagraniczna wizyta Karola III i to jeszcze przed jego koronacją 6 maja. Komentatorzy są zgodni, że pokazuje ona, jak dużą wagę monarchia przykłada do relacji z Niemcami. Wizyta potrwa trzy dni. W czwartek Karol III wygłosi przemówienie w Bundestagu.

(mar)