Karlsruhe: zielone światło dla obowiązkowych szczepień

Trybunał jednocześnie zaznaczył, że „ostateczne zbadanie zgodności z konstytucją pozostaje jednak zastrzeżone dla postępowania głównego”.

Rząd Niemiec i landy podjęły decyzję o obowiązkowych szczepieniach pracowników sektora medycznego i opiekuńczego 10 grudnia. W odpowiedzi na tę zapowiedź do sądu zwróciło się kilkaset osób, a w ostatnich dniach także Bawaria wyraziła zastrzeżenia co do wdrożenia takiego obowiązku. Trybunał w Karlsruhe nie podzielił jednak zdania wnoszących skargę i dał na razie zielone światło dla obowiązkowych szczepień we wspomnianych zawodach, co oznacza, że do czasu ostatecznej decyzji realizacja tej zapowiedzi może rozpocząć się zgodnie z planem, czyli począwszy od połowy marca. Decyzja TK w Karlsruhe nie jest jednoznaczna z decyzją w sprawie licznych skarg konstytucyjnych przeciwko wymogowi częściowego szczepienia – kompleksowe zbadanie tej kwestii jest jeszcze w toku.

TK wyważył możliwe skutki

Większość osób wnoszących skargę to niezaszczepieni pracownicy, a także osoby kierujące placówkami, które nadal wyrażają wolę zatrudniania niezaszczepionego personelu. Sędziowie TK, w uproszczonym postępowaniu, wyważyli jedynie możliwe skutki, czyli zbadali, co miałoby gorsze konsekwencje: jeśli tymczasowo nie zastopowaliby procedury, mimo że skargi byłyby uzasadnione, czy jeśli tymczasowo wstrzymaliby obowiązkowe szczepienia, które później okazałyby się zgodne z konstytucją.

Niemiecki TK dał wstępnie zielone światło obowiązkowym szczepieniom w konkretnych sektorach

Takie wyważenie sprawy zadziałało na niekorzyść osób wnoszących skargę. „Bardzo niskiemu prawdopodobieństwu poważnych konsekwencji szczepienia przeciwstawiono znacznie większe prawdopodobieństwo wyrządzenia szkód dla życia i zdrowia narażonych na niebezpieczeństwo osób” – poinformował niemiecki TK. Zaznaczył także, że co do obowiązku szczepień „w chwili podejmowania tej decyzji nie ma żadnych zasadniczych konstytucyjnych zastrzeżeń”. Sędziowie jednak krytycznie odnieśli się co do tego, że w ustawie nie ma dokładnych informacji na temat zaświadczenia o zaszczepieniu lub przebyciu COVID-19, a jest jedynie odniesienie do rozporządzenia z dalszymi odniesieniami do stron internetowych Instytutu Paula Ehrlicha czy Instytutu Roberta Kocha.

Ochrona osób starszych i narażonych na ciężki przebieg COVID-19

Obowiązek szczepień ograniczony do określonych placówek ma służyć ochronie osób starszych i osłabionych, by te nie zakaziły się koronawirusem i w konsekwencji poważnie nie zachorowały lub nie zmarły. Obowiązek ten odnosi się do personelu domów opieki i klinik, ale też do pracowników przychodni i placówek ambulatoryjnych, jak również do położnych, fizjoterapeutów i masażystów. Wszystkie z wymienionych grup musiałyby wykazać do 15 marca 2022 roku, że są w pełni zaszczepione lub niedawno przechorowały COVID-19. Z kolei osoby rozpoczynające pracę w tych zawodach potrzebują takiego zaświadczenia od 16 marca. Wyłączone z takiego obowiązku byłyby osoby, które nie mogą być zaszczepione z powodów medycznych.

Jeśli dana osoba nie przedłoży dowodu szczepienia lub przebycia choroby, poinformowany będzie musiał zostać urząd ds. zdrowia, który zbada dany przypadek. Może on wówczas zakazać danej osobie wstępu na teren placówki lub zezwolić na dalszą pracę.

(DPA, KNA/ gwo)

