Kara za wegańskie odżywianie dziecka. "Zaniedbanie"

Para Australijczyków, która swoją 19-miesięczną córeczkę trzymała na wegańskiej diecie, została skazana przez sąd w Sydney na 300 godzin pracy społecznej dla każdego z rodziców. Sąd zrezygnował z wymierzenia im kary pozbawienia wolności.

33-letnia matka i 35-letni ojciec przez pierwsze półtora roku życia córeczki nie podawali jej mięsa ani żadnych innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Dziecko ożywiane było owocami, płatkami owsianymi, ziemniakami, ryżem, tofu, chlebem, masłem orzechowym i mlekiem ryżowym. Półtoraroczne dziecko było na poziomie normalnego rozwoju 3-miesięcznego dziecka.

Niewystarczające odżywianie

Mając półtora roku dziewczynka nie miała zębów, miała zbyt cienkie kości i ważyła niecałe 5 kg. Stan dziecka został stwierdzony, kiedy trafiło ono do szpitala ze skurczami. W procesie wytoczonym rodzicom matka i ojciec przyznali się do winy, potwierdzając, że zaniedbali dziecko i narazili je na niebezpieczeństwo. Groziła im kara do pięciu lat więzienia. Kiedy sąd ogłaszał wyrok, rozpłakali się.

Sędzia Sarah Huggett stwierdziła, że odżywiania dziecka było absolutnie niewystarczające. „Wszyscy rodzice są odpowiedzialni za to, by odżywiać dzieci w sposób wyważony i podawać im dostatecznie dużo składników odżywczych, aby mogły się prawidłowo rozwijać” – napisała w orzeczeniu. Dziecko jest obecnie pod opieką krewnych. Rodzice mogą je regularnie odwiedzać.

Ewidentny brak wiedzy

Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Wegańskiego Christian Vagedes krytykuje brak wiedzy u australijskich rodziców. – Mleko ryżowe jest definitywnie najgorszym z mlek roślinnych do podawania dzieciom. Po tym widać, że rodzice nie mieli pojęcia. Kto odżywia swoje dziecko wegańsko, musi zważać na to, żeby pożywienie zawierało wszystkie najważniejsze składniki odżywcze. Mleko matki albo inny adekwatny produkt musi zawierać dostateczną ilość witaminy B12, bo jest to konieczne dla prawidłowego wzrostu. Inaczej szkodzi się zdrowiu dziecka – podkreśla Vagedes.

Dietetyczka Antje Gahl z Niemieckiego Towarzystwa Dietetyki podkreśla, że niemowlęta mają bardzo duże zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

– Zasadniczo dzieci mogą być na wegetariańskiej albo wegańskiej diecie – podkreśla Christian Vagedes. Znamy ogromne zwierzęta, które odżywiają się wegetariańsko, jak np. nosorożce. Świadczy to o tym, że karmienie mlekiem matki doskonale funkcjonuje.

Surowe kary za zaniebdanie dzieci

Nie jest to pierwszy przypadek dziecka, które rodzice trzymali na wegańskiej diecie. Przypadki takie miały już miejsce w Europie. W roku 2017 rodzice w Belgii stanęli przed sądem za spowodowanie śmierci 7-miesięcznego niemowlęcia, które było nieprawidłowo odżywiane. Ponieważ karmienie piersią nie udawało się, dziecko przez kilka miesięcy dostawało tylko płyny: mleko ryżowe, owsiane, gryczane i z komosy ryżowej – jak donosiła agencja prasowa Belga. Sąd w Dendermonde skazał rodziców na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu.

Także w Niemczech były przypadki zaniedbania dzieci przez niedostateczną higienę czy niedostateczne odżywianie, co jest czynem karalnym. W roku 2004 np. wegańska rodzina z Bad Driburga po śmierci małego synka została skazana na karę więzienia w zawieszeniu za uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym. Niedożywiony chłopczyk zachorował na zapalenie płuc, lecz rodzice odmawiali pójścia z nim do lekarza.

dpa/ma