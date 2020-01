Kapitan statku ratunkowego Lifeline uwolniony od zarzutów

„Wow, nie do wiary. Wygrałem” – napisał na Twitterze Claus-Peter Reisch. Maltański sąd rozpatrzył jego odwołanie od wyroku pierwszej instancji, gdzie został skazany na karę pieniężną w wysokości 10 tys. euro. Pierwszą reakcją Reischa na rezultat procesu było zaskoczenie, ale i radość. – To było więcej niż proces polityczny, a na pewno nie taki, który odwołuje się do prawa i porządku – mówił kapitan.

Konsekwencje akcji ratunkowej

W czerwcu 2018 roku załoga z kapitanem Reischem na czele uratowała z morza 234 uciekinierów. Po akcji statek musiał wiele dni czekać na zgodę na wejście do portu. Po dotarciu do Valetty, stolicy Malty, Reisch został na krótko aresztowany. Następnie zarzucono mu nieprawidłowości przy rejestracji statku i postawiono przed sądem. Aż 12 razy musiał stawać przed sędziami. W tym celu musiał przebyć samolotem 40 tys. kilometrów. To jego zdaniem „ani ekonomiczne, ani ekologiczne”.

Lifeline zarekwirowany w porcie Valetta

Ostatnio w organizacji Mission Lifeline z siedzibą w Dreźnie, do której należy statek Lifeline, panował pesymizm, gdyż ze względu na „fatalny stan praworządności” na Malcie nie liczono już na pozytywne zakończenie sporu. Teraz uwolnienie od zarzutu mogłoby oznaczać, że władze Malty zwrócą także statek. – To ulga, długie oczekiwanie dobiegło końca – powiedział rzecznik organizacji Axel Steier, podkreślając, że to ważny sygnał dla ratownictwa morskiego oraz nadzieja na to, że skończy się kryminalizacja akcji humanitarnych.

„Zwycięstwo praw człowieka”

Zarekwirowany został także statek „Eleonore", który należy do tej samej organizacji. Od lata znajduje się we Włoszech. Załoga, także dowodzona przez kapitana Reischa, uratowała około 100 osób z Morza Śródziemnego, po czym przy fatalnej pogodzie i po wielodniowym przeciąganiu liny z władzami wpłynęła na włoskie wody terytorialne. W końcu dobiła do portu Pozallo na Sycylii.

Zdaniem frakcji Lewicy w Bundestagu, wyrok maltańskiego sądu to „zwycięstwo praw człowieka”. – Ratowanie ludzi przed utonięciem nie jest przestępstwem – powiedział Michael Brandt z Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej niemieckiego parlamentu. Lewica żąda „natychmiastowego ustanowienia państwowej misji ratownictwa morskiego”.

DPA, EPD / sier