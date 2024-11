Kandydat SPD na kanclerza. Partia Olafa Scholza przyspiesza

Debata na temat kandydata na kanclerza jest ostatnią rzeczą, jakiej niemiecka SPD potrzebuje na sto dni przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. A jednak dyskusja taka toczy się w kręgach socjaldemokracji i raz po raz mówi o tym publicznie albo baza partyjna, albo jakiś poseł do Bundestagu czy też takie sławy SPD, jak były przewodniczący tej partii Franz Müntefering.

Kierownictwo ogłasza swój plan

Przez kilka dni kierownictwo SPD pozwoliło na rozważania na temat idealnego kandydata partii na kanclerza. Teraz jednak szybko mają zapaść decyzje. Przewodniczący partii Lars Klingbeil oświadczył, że najbliższe dni zostaną wykorzystane do ustalenia planu kampanii wyborczej do Bundestagu: „Chodzi o jasność w tej sprawie, chodzi o ścieżkę, którą będziemy teraz podążać do kongresu partii” – powiedział w programie telewizji ARD Caren Miosga. „Chcemy wejść w tę kampanię wyborczą z Olafem Scholzem” – podkreślił i dodał, że wszyscy z kierownictwa partii dali to jasno do zrozumienia.

Przewodniczący SPD: Lars Klingbeil i Saskia Esken Zdjęcie: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Zaznaczyła to też współprzewodnicząca SPD Saskia Esken. „On (Scholz – red.) jest naszym kanclerzem i naszym kandydatem na kanclerza” – powiedziała w poniedziałek (18.11.2024) w porannym programie ARD.

„Olaf Scholz naszym kanclerzem”

Również wielu deputowanych SPD do Bundestagu ponagla do podjęcia przez kierownictwo partii szybkiej decyzji co do kandydatury Scholza. „Olaf Scholz jest naszym kanclerzem i bardzo dobrze prowadził Niemcy przez nieznane nam do tej pory kryzysy” – powiedział w rozmowie z magazynem „Stern” Bernd Westphal, rzecznik ds. polityki gospodarczej klubu poselskiego SPD w Bundestagu. „Radziłbym mojej partii pozostać zjednoczoną i wyraźnie skupić się na kampanii wyborczej z Olafem Scholzem jako naszym kandydatem na kanclerza” – dodał.

Podobnie skomentował socjaldemokratyczny poseł do Bundestagu Andreas Rimkus. „Mamy kanclerza. A zatem mamy również kandydata na kanclerza. Powinniśmy to teraz oficjalnie wyjaśnić” - stwierdził. Holger Mann, przewodniczący regionalnej grupy SPD w Saksonii, podkreślił: „Wchodzę w kampanię wyborczą z Olafem Scholzem. Nie możemy dać się ponieść emocjom. Do wyborów pozostało mniej niż sto dni”. Inni posłowie wezwali kierownictwo SPD do zwiększenia tempa, zwłaszcza, że inne partie mają już pewność. Ostatnio Zieloni wybrali Roberta Habecka swoim kandydatem na stanowisko kanclerza.

Co na to Boris Pistorius?

Jednym z nazwisk, które wątpiący w Scholza wielokrotnie przywoływali, jest nazwisko obecnego ministra obrony Borisa Pistoriusa. Jest on jednym z najpopularniejszych polityków w Niemczech i regularnie zajmuje czołowe miejsca w sondażach. Scholz z kolei plasuje się dość daleko na końcu rankingu popularności.

Monister obrony Niemiec Boris Pistorius (z lewej) i kanclerz Niemiec Olaf Scholz Zdjęcie: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Ostatnio dwóch posłów SPD wypowiedziało się przeciwko Scholzowi i za Pistoriusem. Były przewodniczący partii Franz Müntefering odmówił Scholzowi prawa do kandydowania i zaapelował o podjęcie decyzji na kongresie partii.

Tymczasem Boris Pistorius zdaje się nie myśleć o kandydowaniu na kanclerza. „Mamy naprawdę wybitnego kanclerza, który był u steru w trudnej trójpartyjnej konstelacji w jednym z najtrudniejszych okresów dla Republiki (Federalnej Niemiec)” – powiedział minister obrony w jednym z programów ARD. Dodał, że Olaf Scholz zdecydował się kontynuować swoją pracę, a partia podejmie decyzję w tej sprawie najpóźniej na kongresie 11 stycznia. „Jestem mocno przekonany, że Olaf Scholz zostanie nominowany” – powiedział Pistorius i zaznaczył, że on sam chce kontynuować swoją pracę jako minister. Nie powiedział jednak jednoznacznie, że nie jest zainteresowany kandydowaniem na kanclerza.

Pierwszy wielki występ 30 listopada

Zanim Pistorius został ministrem obrony, był ministrem spraw wewnętrznych w rządzie premiera Dolnej Saksonii Stephana Weila. Poparcie dla Scholza jako nowego kandydata na kanclerza przyszło również stamtąd. W czasach licznych kryzysów potrzebny jest ktoś o mocnych nerwach – powiedział Stephan Weil w telewizji ZDF. W przeciwieństwie do szefa chadeckiej CDUFriedricha Merza, Olaf Scholz „wielokrotnie udowadniał na różnych stanowiskach, że właśnie taką zdolność posiada” – skomentował Weil.

Zgodnie z dotychczasowymi planami SPD chce zdecydować o swoim programie i kandydacie na kanclerza na kongresie partii 11 stycznia 2025 r. Jednak 30 listopada ma się odbyć konferencja poświęcona wyborom, na której kandydat na kanclerza ma mieć swój pierwszy wielki występ. Najprawdopodobniej będzie to Olaf Scholz.

