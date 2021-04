Kandydat CDU/CSU na kanclerza. Gra na zwłokę

W ten weekend ma zapaść decyzja, kto będzie kandydatem niemieckiej chadecji na kanclerza. Najwyraźniej jednak ani szef CDU Armin Laschet, ani szef CSU Markus Soeder nie zamierzają się poddać. Dla takiego impasu nie ma żadnej oficjalnej procedury. Co prawda z kręgów chadecji nadal padają zapewnienia, że obaj przywódcy prowadzą „konstruktywne rozmowy”, ale z informacji agencji prasowej DPA wynika, że ciągle jeszcze nie doszło do konkretnego rozstrzygnięcia.

„Nasi konkurenci nie czekają na nas”

W szeregach CDU/CSU narasta zniecierpliwienie i niechęć. Premier Saksonii, chadek Michael Kretschmer zażądał szybkiej decyzji, w miarę możliwości „w ciągu najbliższych godzin”. Jak zaznaczył na naradzie saksońskiej CDU, dopóki ta decyzja nie zostanie podjęta, nic więcej nie będzie omawiane. Kwestia wyboru kandydata na kanclerza jest ważna dla przyszłości Europy. Jednocześnie Kretschmer nie opowiedział się za żadnym z kandydatów.

Również szef klubu parlamentarnego CDU w Nadrenii-Palatynacie Christian Baldauf powiedział: „Zakładam, że odpowiedź na pytanie o kandydaturę zostanie udzielona bardzo szybko”. Jednocześnie wezwał on do zwołania konferencji przewodniczących okręgów CDU w celu przedyskutowania tej kwestii.

Z kolei minister rolnictwa i wiceprzewodnicząca CDU Julia Kloeckner powiedziała dziennikowi „Rheinische Post”, że Laschet i Soeder muszą dojść do porozumienia „jak najszybciej, najlepiej w weekend”. Wiadomo też, że Kloeckner popiera lidera CDU.

Przewodniczący CDU w Dolnej Saksonii Bernd Althusmann ostrzegł w rozmowie z „Neue Osnabruecker Zeitung”: „Chcę już rozpocząć kampanię wyborczą, nasi konkurenci nie czekają na nas”. Dodał, że sprawa kandydata na kanclerza „musi być rozstrzygnięta w ciągu najbliższych dwóch dni”. Jednak nie zajął jednoznacznego stanowiska, kogo będzie popierał.

Wcześniej na sondaże opinii publicznej powoływali się premierzy landów Saksonii-Anhalt i Kraju Saary - Reiner Haseloff i Tobias Hans, którzy są członkami prezydium CDU. W najnowszym sondażu telewizji ARD-DeutschlandTrend Soeder jest wyraźnie na prowadzeniu (44 proc. wyborców jest za Soederem, a tylko 15 proc. za Laschetem). Dlatego jego zwolennicy w CSU często do tego nawiązują.

Merz opowiada się za Laschetem

Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble, federalny minister zdrowia Jens Spahn, premier Szlezwiku-Holsztyna i członek kierownictwa CDU Daniel Günther, jak również szef rządu Hesji i wiceprzewodniczący CDU Volker Bouffier opowiedzieli się jednomyślnie za Laschetem.

Także przegrany w wyścigu o przewodnictwo w partii Friedrich Merz ponownie poparł swojego dawnego rywala. „CDU podjęła decyzję i obowiązuje ona pomimo wszystkich zawirowań pomiędzy CDU i CSU, które mają miejsce zwłaszcza w tych dniach. Dlatego też w tym tygodniu ponownie poparłem naszego przewodniczącego Armina Lascheta” - powiedział 65-letni polityk. „Dojdźcie do porozumienia. Ten kraj potrzebuje perspektyw. Ten kraj potrzebuje przywództwa. A CDU i CSU są potrzebne jako polityczni liderzy tego kraju” – zaapelował Merz.

Była szefowa CDU krytykuje bawarską partię

Była szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer ostro skrytykowała siostrzaną partię. Podważanie prawomocności komitetów partyjnych i nazywanie ich „zapleczem” szkodzi „wzajemnemu szacunkowi i współpracy w chadecji” - powiedziała minister obrony podczas spotkania w Fundacji im.Konrada Adenauera. „A przy okazji szkodzi też strukturom przedstawicielskim, które mamy w Republice Federalnej” – dodała.

Tymczasem zdaniem Markusa Soedera poparcie czołowych gremiów CDU dla Lascheta jest niewystarczające. Byłoby „mądrze nie decydować tylko na zapleczu” - powiedział premier Bawarii. W debacie wewnątrzpartyjnej Soeder jest postrzegany jako kandydat o większym poparciu oddolnym i większej sile przebicia w kampanii wyborczej. Szef grupy krajowej CSU w Bundestagu Alexander Dobrindt podkreślił zaangażowanie grupy parlamentarnej CDU/CSU: ma ona „naturalne prawo do głosu” przy wyborze kandydata chadecji na kanclerza - powiedział gazecie „Augsburger Allgemeine”.

Jak podają media grupy RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland), zwolennicy Soedera w klubie parlamentarnym CDU/CSU w Bundestagu planują kontynuować zbieranie podpisów do poniedziałku 19 kwietnia, aby wymusić głosowanie we wtorek. Główny inicjator akcji Christian von Stetten (CDU) chce połączyć opublikowaną już przez siebie listę poparcia 70 posłów CDU z podpisami kolejnych parlamentarzystów. Obóz skupiony wokół von Stettena oczekuje, że dołączy do niego około dziesięciu polityków CDU oraz większość z 45 parlamentarzystów CSU. W ten sposób głosowanie około 245 posłów w sprawie Soedera i Lascheta nie mogłoby już zostać odrzucone.

Laschet i Soeder zadeklarowali w ubiegłą niedzielę (11.04.2021) chęć ubiegania się o urząd kanclerza. Czołowe gremia CDU i CSU poparły swoich kandydatów. We wtorek 13 kwietnia obaj pojawili się w klubie poselskim CDU/CSU, gdyż Soeder nalegał na uzyskanie opinii posłów. Od tego czasu zaplecze CDU/CSU czeka na porozumienie. Pytanie, jak długo jeszcze będzie musiało czekać?

(ARD,DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>