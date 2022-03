Kanclerz Niemiec: Mówią o embargu, a sami kupują gaz z Rosji

Szczyt UE o Ukrainie: Jedność, ale bez nowych sankcji

Przywódcy UE nie uzgodnili żadnych restrykcji co do importu surowców energetycznych z Rosji. Ale Unia szykuje się do dużej ugody w sprawie importu LNG z USA. Zełenski ostro wytknął Orbanowi jego wahania co do Ukrainy.