Kanclerz Merkel: Zjednoczenie się jeszcze nie dokonało

– 28 lat po przywróceniu jedności Niemiec wiemy, że to, co nazywamy niemieckim zjednoczeniem, jest procesem – powiedziała Angela Merkel w środę (3.10.2018) przy okazji uroczystych obchodów niemieckiego święta narodowego, Dnia Jedności Niemiec w Berlinie.

– Jedność jest długą drogą, która wciąż wymaga, by słuchać siebie nawzajem, wychodzić sobie naprzeciw i nie ustawać w staraniach – powiedziała, zaznaczając, że także 28 lat po zjednoczeniu dwóch niemieckich państw wciąż się cieszy, że może obchodzić ten dzień, szczególnie w stolicy Niemiec.

Ekumeniczne nabożeństwo w berlińskiej katedrze

Przyznała, że ona sama wciąż pełna emocji wspomina ten dzień i to, co wydarzyło się przedtem. Pochodząca ze wschodnich Niemczech Angela Merkel mówiła przy tej okazji o pokojowej rewolucji, która „odbyła się za sprawą odważnych ludzi z NRD, ale szczęśliwym trafem było także to, że Helmutowi Kohlowi, jako ‘Kanclerzowi Zjednoczenia' udało się przywrócić jedność kraju pokojową drogą”.

28. rocznica niemieckiego zjednoczenia obchodzona jest dziś w formie ekumenicznego nabożeństwa w berlińskiej katedrze i uroczystości w Państwowej Operze Unter den Linden. Na uroczystości przemawiali m.in. rządzący burmistrz Berlina Michael Mueller (SPD) i przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble (CDU). W tym roku Dzień Jedności Niemiec obchodzony jest w Berlinie, który jako kraj związkowy turnusowo w tym roku przewodniczy Bundesratowi.

Festyn przed Bramą Brandenburską

Już od poniedziałku koło Bramy Brandenburskiej odbywa się trzydniowy festyn, na którym prezentują się między innymi kraje związkowe RFN, instytucje i organizacje.

Władzom Berlina zgłoszono także cały szereg demonstracji, między innymi przeciwko wiecowi prawicowo- populistycznego stowarzyszenia „Wir fuer Deutschland”, które wezwało do obchodów „Dnia Narodu”.

Niemiecka prasa: „Dzień Jedności Niemiec w podzielonym kraju“



epd/ma