Kanclerz Merkel rozważa restrykcje do stycznia. Rekord infekcji

Nowe restrykcje pandemiczne w RFN wprowadzone 2 listopada, czyli częściowy lockdown, obowiązują do końca listopada, ale liczba infekcji pozostaje nadal na wysokim poziomie. W związku z tym kanclerz Angela Merkel rozważa długoterminowe restrykcje, jak donosi tabloid „Bild”, powołując się na uczestników posiedzenia klubu poselskiego chadeków w Bundestagu z wtorku bieżącego tygodnia.

Strategia zwalczania pandemii w zimie ma zostać ogłoszona w najbliższą środę, z perspektywą do stycznia 2021.

Jak pisze „Bild”, Merkel chce na święta Bożego Narodzenia „dać ludziom pewne swobody”. Natomiast przełom roku postawi rząd berliński i rządy landowe przed „bardzo, bardzo trudnymi decyzjami”. Dotyczy to ferii zimowych i wyjazdów na narty. Merkel ponoć wyjaśniła na spotkaniu, że nie wolno ponownie niweczyć wszystkiego w Sylwestra, dopuszczając np. wyjazdy do Austrii, gdzie sezon narciarski ma przebiegać w miarę normalnie. Dlatego dość mało prawdopodobne jest szybkie zakończenie częściowej blokady.

„Nie przerywa się skutecznej terapii”

Także premier Bawarii Markus Söder ponownie dał do zrozumienia, że ​​jego zdaniem złagodzenie ograniczeń pandemicznych jest nadal nierealne. Nie wolno przerywać dopiero co wdrożonej, skutecznej terapii - trzeba ją doprowadzić do końca – powiedział szef CSU. Söder przyznał, że udało się przełamać falę pandemii, ale liczba infekcji jeszcze nie spada.

Angela Merkel wierzy w rychłe dopuszczenie do obrotu szczepionki na koronawirusa i spodziewa się, że w Europie nastąpi to już w grudniu lub „tuż po przełomie roku”, jak powiedziała po konsultacjach wideo z szefami państw i rządów UE. W Stanach Zjednoczonych firmy Pfizer i Biontech już złożyły odpowiedni wniosek.

W Niemczech w piątek (20.11.2020) urzędy zdrowia zgłosiły do ​​Instytutu Roberta Kocha (RKI) 23 648 nowych infekcji koronawirusem w ciągu 24 godzin. Jest to rekordowy poziom, jak podaje RKI. W ubiegły piątek odnotowano poprzedni rekord: 23 542 zarejestrowane przypadki.

