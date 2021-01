Kamala Harris. „Rusz się i rób coś”

Najpóźniej za 25 lat biali Amerykanie nie będą już stanowić większości w społeczeństwie USA. Coraz więcej wyborców ma już swoje korzenie nie w Europie, ale w Azji czy Afryce. Wybierając Harris, Biden - „stary biały mężczyzna z Delaware” - chciał pokazać, że rozumie znaki czasu.

Matka Kamali Harris, badaczka raka piersi Shyamala Gopalan, wyemigrowała z Indii do Ameryki w 1960 roku. Jej ojciec, Donald J. Harris, profesor ekonomii, przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Jamajki. Kiedy Kamala miała siedem lat, jej rodzice rozstali się. Matka wychowywała więc sama Kamalę i jej siostrę Mayę, początkowo w Montrealu w Kanadzie, gdzie matka prowadziła badania naukowe. Później rodzina przeprowadziła się do Oakland w Kalifornii - miasta, w którym urodziła się Kamala.

Wykluczenia się nie zapomina

Harris wielokrotnie wskazywała na swoje pochodzenie i opowiadała, jak kształtujące stało się dla niej wykluczenie, którego doświadczyła w Kalifornii w latach 70. z powodu koloru skóry. Ale równie silnie ukształtował ja waleczny duch matki, która działała w ruchu na rzecz praw obywatelskich na kampusie Uniwersytetu w Berkeley. „Moja matka wychowała nas na silne kobiety” - pisze Harris w swojej autobiografii „The Truths We Hold”. Przykazywała swoim córkom: „Nie siedź i nie narzekaj. Zrób coś!”.

Kamala Harris i jej mąż Douglas Emhoff

To zalecenie Kamala Harris wzięła bardzo dosłownie. Studiowała nauki polityczne i ekonomię na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, a następnie prawo w San Francisco. Po aplikacji w 1990 roku rozpoczęła karierę jako prokurator i szybko zyskała reputację walecznej kobiety o ostrym jak brzytwa umyśle.

Pionierski szlak

W swojej niedawno opublikowanej autobiografii opisuje, jak przekształciła swoje wczesne doświadczenia wykluczenia w dążenie do bycia najlepszą. W 2003 roku demokratka została wybrana pierwszą kobietą na prokuratora okręgowego w San Francisco. W 2010 roku Kamala Harris ubiegała się o wolne stanowisko „prokuratora generalnego” Kalifornii i wygrała z sześcioma kandydatami. W Stanach Zjednoczonych urząd ten jest połączeniem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. 3 stycznia 2011 r. została zaprzysiężona na tym stanowisku. Tutaj również Kamala Harris przejęła rolę prekursorską: była nie tylko pierwszą kobietą na tym stanowisku, ale także pierwszą osobą o pochodzeniu hindusko-afroamerykańskim.

Merytorycznie dość kontrowersyjna

Pod względem merytorycznym nie było to bezsporne: z jednej strony wypowiadała się ona przeciwko karze śmierci. Jednocześnie oburzyła lewicowe skrzydło w swojej własnej partii, postulując, by rodzicom notorycznych wagarowiczów wymierzać karę nawet roku więzienia.

Na początku 2015 roku Kamala Harris ogłosiła swoją kandydaturę do Senatu USA. Poparła ją szeroka baza Partii Demokratycznej. Między innymi ówczesny prezydent USA Barack Obama - którego ona z kolei popierała jako kandydata na prezydenta - i jego wiceprezydent Joe Biden poparli ją jako senatorkę. Została drugą kolorową kobietą, która weszła do Senatu USA w styczniu 2017 roku.

Przed inauguracją w Waszyngtonie: Kamala Harris (2. z lewej) z mężem i Joe Biden (p.) z żoną

Kamala Harris jest od 2014 roku żoną prawnika żydowskiego pochodzenia Douglasa Emhoffa, który wniósł do małżeństwa dwoje dzieci. Do tego czasu ona sama była bezdzietna.

Wielokrotnie była wymieniana jako potencjalna kandydatka demokratów na prezydenta USA. Kiedy w końcu ogłosiła swoją kandydaturę w 2019 roku, początkowo była uważana za faworyta w stosunku do swoich konkurentów Joe Bidena, Berniego Sandersa i Elizabeth Warren. Jednak w ciągu roku straciła popularność i zrezygnowała z kandydatury w grudniu 2019 roku z powodu słabych wyników w sondażach. Chociaż ścięła się z Joe Bidenem kilka razy podczas głównej kampanii, mianował ją swoim wiceprezydentem.

Kiedyś pierwsza prezydent?

Wiceprezydent to urząd często służący tylko strategicznemu celowi zdobycia głosów, których główny kandydat na prezydenta nie jest w stanie uzyskać. W przypadku Kamali Harris jej wybór na wiceprezydenta ma dużo głębsze znaczenie.

W dniu swojego zaprzysiężenia Joe Biden będzie miał 78 lat, w tak podeszłym wieku nie był w momencie inauguracji żaden inny prezydent w USA. Całkiem możliwe, że nie będzie on w stanie ukończyć swojej czteroletniej kadencji. Wtedy Kamala Harris awansowałaby na to stanowisko bez nowych wyborów. I jeszcze raz byłaby prekursorką: pierwszą nie-białą osobą i pierwszą kobietą rządzącą w Białym Domu.