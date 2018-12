Kalabryjska mafia. Aresztowania w kilku krajach

W Niemczech policja uderzyła w mafijne struktury 'Ndranghety głównie w Nadrenii Północnej-Westfalii, ale również w Bawarii. Przeszukane zostały m.in. pizzerie, lodziarnie, biura. Do obławy doszło także w Holandii, Belgii i we Włoszech.

Kalabryjska 'Ndrangheta uchodzi za najgroźniejszą mafię świata. Zdominowała przemyt narkotyków do Europy i jest aktywna w Niemczech. To właśnie w niemieckim Duisburgu doszło w roku 2007 do serii morderstw w ramach mafijnych porachunków.

W 2007 r. Duisburgiem (Niemcy) wstrząsnęła fala mafijnych porachunków

90 aresztowanych

Tym razem policyjną obławą prowadzoną w kilku krajach kierowała Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust). Akcja prowadzona była pod hasłem "Pollino" - od nazwy miejscowości na południu Włoch. Na konferencji prasowej w Hadze śledczy podkreślali wielkie znaczenie i "nadzwyczajny sukces" wspólnej akcji policyjnej prowadzonej w kilku krajach z udziałem ok. 440 funkcjonariuszy. Już w 2016 roku powstał międzynarodowy zespół, który prowadził dochodzenie w sprawie struktur kalabryjskiej mafii.

W wyniku najnowszej operacji aresztowano prawie 90 osób, w tym 70 we Włoszech, 14 w Niemczech i 5 w Holandii. Funkcjonariusze skonfiskowali ok. 4 tys. kilogramów kokainy i 140 kilogramów tabletek ekstazy.

Miliardowe obroty

'Ndrangheta należy do najpotężniejszych mafii świata i od dawna już działa poza granicami Włoch. Pochodzi z regionu Kalabrii na południu kraju. Organizacja ta zdominowała międzynarodowy handel narkotykami, ale zarabia też na handlu bronią, praniu pieniędzy i korupcji. Eksperci szacują, że 'Ndrangheta rocznie obraca sumą 50-100 mld euro.

Według amerykańskiej FBI kalabryjska mafia skupia ok. 6 tys. członków w 160 klanach.

Jej nazwa wywodzi się z greckiego i oznacza „odwagę” i „wierność”. Klan 'Ndrangheta powstał najprawdopodobniej około roku 1860, kiedy grupa Sycylijczyków została wygnana z wyspy przez włoski rząd.

Cios w Cosa Nostra

Już we wtorek 4 grudnia włoska policja uderzyła w sycyliską organizację przestępczą Cosa Nostra. Udało się rozbić jej siatkę przywódców. Podczas obławy aresztowano 46 mafiosów, wśród nich czołowego bossa Settimino Mineo – poinformowała włoska policja. Zostaną oskarżeni m.in. o nielegalne posiadanie broni, szantaż, podpalenia i brutalne ataki.

Udana akcja Eurojust to tylko połowiczny sukces w walce z mafią – podkreślił włoski prokurator Fredirico Cafiero de Raho. – Jeśli wierzymy, że wykryliśmy 'Ndranghetę, jesteśmy w błędzie - powiedział.

(dpa,rtr/dom)