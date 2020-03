Kajdanki zamiast papieru toaletowego. Walka w sklepie

W supermarkecie w miasteczku Bergneustadt rozegrały się kuriozalne sceny. W związku z tendencją do robienia nadmiernych zapasów i obawą przed brakiem dostaw, tamtejszy supermarket wprowadził ograniczenie: jedna paczka papieru toaletowego na osobę. Gdy jedna z klientek podjechała do kasy z wózkiem wypełnionym kilkoma paczkami, została poinformowana przez kasjerkę o wprowadzonych ograniczeniach oraz poproszona, by zredukowała zakupy do jednego opakowania, a resztę odłożyła na bok.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>

Gdy 54-latka nie chciała się temu podporządkować, obsługa sklepu wezwała policję. „Siedziała na taśmie kasowej i blokowała ruch klientów”, mówią policjanci cytowani przez agencję DPA. Policjantom nie udało się namówić klientki do zejścia z taśmy i zaprzestania protestu. Musieli użyć siły. Wedle policjantów kobieta „krzyczała, rzuciła się na podłogę, aż w końcu trzeba ją było zakuć w kajdanki i zanieść do radiowozu”. W areszcie klientka się uspokoiła i została wypuszczona do domu. Bez papieru toaletowego, który w całości został przy kasie.

(DPA/sier)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na Facebooku! >>