Kłopoty z pociągami do Polski. Krytyka i apel do polityków

Przedłużające się remonty na trasach kolejowych, łączących wschodnie Niemcy z Polską od dawna dają się we znaki podróżującym. Przynajmniej do 2026 roku zamknięty dla ruchu jest odcinek torów między wschodnioniemiecką miejscowością Angermuende a Szczecinem na trasie, łączącej polskie miasto z Berlinem. Dla podróżnych oznacza to konieczność korzystania z autobusów zastępczych i dłuższy czas podróży.

Na trasie Berlin-Kostrzyn nad Odrą od grudnia 2021 roku na odcinku granicznym kursują tylko małe autobusy zastępcze. Zaś pociągi między Frankfurtem nad Odrą a Zieloną Górą i Guben a Zieloną Górą są regularnie odwoływane, twierdzi niemieckie stowarzyszenie Pro Bahn, reprezentujące pasażerów kolei. Zdaniem organizacji sytuacja ta jest nie do przyjęcia.

Ingo Koschenz ze stowarzyszenia Pro Bahn szczególnie krytykuje sytuację na trasie do Kostrzyna nad Odrą. „Modernizacja dwutorowa i budowa nowego mostu na Odrze mogą być również prowadzone w innych miejscach i przy utrzymaniu ruchu. Linie byłyby zamknięte tylko przez kilka dni, a nie przez lata” – powiedział Koschenz, cytowany w komunikacie prasowym oddziału Pro Bahn w Brandenburgii i Inicjatywy Polsko-Niemieckiej Kolei Pasażerskiej (KolejDEPL) Jego zdaniem nadal możliwe byłoby uruchomienie bezpośrednich pociągów z Berlina do Szczecina przez Pasewalk i przejście graniczne Grambow, a także połączeń do Gorzowa przez Zbąszynek. Ekspert Pro Bahn wskazuje, że niemiecka kolej nie korzysta jednak z tych alternatyw.

Brak rzetelnej informacji

Przedmiotem krytyki są też niewystarczające informacje na temat utrudnień i prac remontowych po niemieckiej stronie na trasach do i z Polski. „Pasażerowie z Polski po prostu wyrzucani są z pociągu we Frankfurcie nad Odrą” – mówi Koschenz. I dodaje, że aplikacja Deutsche Bahn wskazuje na możliwość kontynuowania podróży do Berlina pociągiem regionalnym RE 1, ale „drobnym druczkiem dodaje się, że ten pociąg również nie kursuje na niektórych odcinkach ze względu na prace remontowe”. Natomiast w aplikacji PKP mowa jest o autobusie zastępczym do Berlina, twierdzi Koschenz.

Z powodu budowy nowego mostu na Odrze między Kostrzynem nad Odrą a Kuestrin-Kiez kursują tylko autobusy zastępcze Zdjęcie: Rainer Weisflog/imago

Zdaniem Pro Bahn w przypadku międzynarodowych połączeń dalekobieżnych „co do zasady koniecznie należy unikać zamykania tras”. Wielu podróżujących przesiada się w Berlinie i musi zdążyć na kolejny pociąg. Tymczasem na trasie Berlin-Frankfurt nad Odrą-Warszawa utrudnienia z powodu remontów występują regularnie. Następne zaplanowane są na koniec lipca, w środku sezonu urlopowego. Jednocześnie nie ma sensownego planu objazdu.

Apel do polityków

Jens Endler, rzecznik regionalnej grupy Pro Bahn na Łużycach krytykuje z kolei zawodność połączeń Brandenburgii z sąsiednimi polskimi województwami. Na dworcu głównym w Cottbus „Pociąg odwołany” to standardowy komunikat dla weekendowych połączeń między Cottbus a Zieloną Górą. „Jeśli zamiast pociągu kursuje autobus zastępczy, pracownik ‚Polregio' w Zielonej Górze osobiście prowadzi pasażerów do miejsca odjazdu. W Niemczech nie ma nawet informacji o tym, czy autobus kursuje: Nie mówiąc już o tym, kiedy i gdzie” – mówi Endler.

Pro Bahn i inicjatywa KolejDEPL wzywają polityków do większego zaangażowania w transgraniczny transport kolejowy. „Politycy świętowali każdą poprawę w polsko-niemieckim transporcie w ostatnich latach. Jednak najlepsze rozkłady jazdy są bezużyteczne, jeśli pozostają makulaturą” – mówi Koschenz. Zdaniem działaczy Pro Bahn obecnie politycy zarówno na szczeblu federalnym, jak i krajów związkowych zamiast na przyjazną środowisku kolej stawiają w stosunkach polsko-niemieckich na rozwój dróg i autostrad – oraz „dużych lotnisk zbudowanych za miliardy pieniędzy podatników”.

Do sprawy utrudnień odniosło się Ministerstwo Infrastruktury Brandenburgii. „Niestety, wdrożenie odpowiednich działań infrastrukturalnych często wiąże się z tymczasowym ograniczeniem usług lub nawet odwołaniem pociągów” – powiedział rzecznik resortu cytowany przez dziennik „Tagesspiegel”. Odwołania na trasie Guben-Zielona Góra wynikają z niewystarczającej liczby dostępnych wagonów, a zaangażowane strony pracują nad poprawą sytuacji.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>