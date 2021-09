Kłótnia o rosyjską telewizję w Niemczech. Prasa komentuje

Dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenia, że oświadczenie rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, wydane po decyzji o zablokowaniu kanału RT w Niemczech, cechuje taki brak umiaru, że aż warto się nad nim pochylić. „Mówi ono bowiem dużo o jego autorach”. Gazeta zauważa, że rosyjskie władze zarzucają amerykańskiemu koncernowi „bezprzykładną agresję informacyjną, za którą z pewnością stoją niemieckie władze”. Kreml używa nawet sformułowania „infobarbarossa” będącego nawiązaniem do operacji Barbarossa, czyli niemieckiej inwazji na Związek Radziecki w 1941 roku. „Zamknięcie dwóch kanałów na Youtube stawia się w oficjalnym oświadczeniu rosyjskich władz na równi z nazistowską wojną na wyniszczenie, w której zginęły miliony Rosjan. Pokazuje to w bardzo jaskrawy sposób pogardę, jaką moskiewscy władcy mają dla własnych obywateli. Rosjanie są dla Putina niczym więcej jak tworzywem dla jego mocarstwowych wyobrażeń” - czytamy.

Sprawę komentuje też gazeta „Badische Zeitung”. Jak czytamy, redaktorka naczelna Russia Today (RT) utrzymuje, że Niemcy prowadzą wobec jej kraju medialną wojnę. „Jeśli potrzeba było jeszcze jakiegoś dowodu na to, że kremlowska stacja rozpowszechnia fake newsy, to Margarita Simonjan właśnie go dostarczyła. Ale ten dowód wcale nie był konieczny. Russia Today od dawna promuje na swojej stronie internetowej półprawdy i prowadzi akcję dezinformacji” - czytamy.

Krytycznie decyzję o zamknięciu kanałów ocenia za to gazeta „Volksstimme” z Magdeburga. „Youtube jest areną harców teoretyków spiskowych, ekstremistów, ezoteryków i sekciarzy. Pomyleńcy i oszołomy z całego świata kochają Youtube. Nie wygląda to zbyt wiarygodnie, gdy portal ten blokuje akurat rosyjską państwową stację RT-Deutsch. Redaktorka naczelna Margarita Simonjan, która uchodzi za głos Władimira Putina, nawet nie próbuje udawać – w przeciwieństwie do innych producentów fake newsów – że uprawia obiektywne dziennikarstwo. Jest całkowicie przejrzyste, że kanał ten uprawia propagandę dla rosyjskiego rządu, który opłaca swoje kampanie dezinformacji. Kto ufa temu nadawcy, temu nie sposób już pomóc. Wyłączenie kanału na Youtube nikomu nie pomaga, powoduje jednak sporo medialnego zamieszania wokół RT-Deutsch. W najgorszym razie cała akcja dostarczy też powodu do dalszego ograniczania działalności prawdziwych dziennikarzy w Rosji i ich ulubionej plaftormy, czyli Youtube” - czytamy.

