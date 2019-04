Julian Assange zatrzymany przez brytyjską policję

Brytyjska policja zatrzymała założyciela platformy Wikileaks Juliana Assange'a. Jak poinformował Scotland Yard, 47-latek został zatrzymany w czwartek w ambasadzie Ekwadoru w Londynie i zabrany do jednego z londyńskich komisariatów. Wcześniej władze Ekwadoru cofnęły mu prawo do azylu.

Assange w 2012 roku schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Wielkiej Brytanii próbując uniknąć grożącej mu ekstradycji do Szwecji i możliwego procesu w Stanach Zjednoczonych.

Platforma Wikileaks skrytykowała odebranie Assangowi azylu i uznała jego zatrzymanie za naruszenie prawa międzynarodowego. Wikileaks podało, że ambasador Ekwadoru w Londynie „zaprosił” brytyjską policję do ambasady, aby aresztowała Assange’a.

Relacje między 47-latkiem a udzielającą mu schronienia ambasadą zaczęły się w ostatnich miesiącach pogarszać. Zdaniem Wikileaks powodem było opublikowanie filmów i zdjęć z prywatnych spotkań prezydenta Ekwadoru Lenina Moreno. W październiku ambasada zaczęła ograniczać dostęp do Assange’a, a także jego dostęp do środków przekazu.

Coraz gorsze relacje z Ekwadorem

O portalu Wikileaks zrobiło się głośno, gdy zaczął publikować tajne amerykańskie dokumenty na temat przypadków łamania praw człowieka oraz zbrodni na cywilach, których dopuszczali się żołnierze amerykańscy w Afganistanie. W ostatnich latach o Wikileaks mówiło się głównie w kontekście opublikowania wykradzionych e-maili amerykańskiej Partii Demokratycznej z kampanii wyborczej 2016 roku. Amerykańskie władze podejrzewają, że zostały one wykradzione przez rosyjskich hakerów i przekazane Wikileaks.

Julian Assange sam uważa się za dziennikarza i domaga się, gwarantowanego dziennikarzom, prawa do ochrony źródeł informacji i publikacji danych niejawnych. Krytycy widzą w nim hochsztaplera, którego działania zagrażają życiu innych ludzi. Zwolennicy uważają go jednak za wielkiego demaskatora.

Gdy Assange uciekł w 2012 roku do ekwadorskiej ambasady ciążył na nim europejski nakaz aresztowania w związku z oskarżeniami o gwałt w Szwecji. Assange obawiał się, że władze w Sztokholmie wydadzą go Stanom Zjednoczonym. W maju 2017 roku szwedzka prokuratura umorzyła postępowanie wobec Assange’a. Ale brytyjska policja zarzuca mu, że chroniąc się w ambasadzie Ekwadoru złamał zasady zwolnienia warunkowego za poręczeniem majątkowym, dlatego Scotland Yard zapowiedział, że zatrzyma go od razu, gdy tylko opuści teren placówki dyplomatycznej.

