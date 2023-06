Jugendamty. Coraz więcej dzieci trafia do domów opieki

Łącznie w ubiegłym roku liczba dzieci, które umieszczono – przynajmniej czasowo – w placówkach opiekuńczych, wzrosła do 66 400 – poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Umacnia to trend z 2021 r., gdy liczba tego typu spraw zaczęła rosnąć.

Według urzędu statystycznego głównym powodem wzrostu w obu latach była większa liczba pochodzących z zagranicy osób małoletnich pozostających bez opieki. W 2022 r. odnotowano w Niemczech 17 300 takich przypadków (wzrost o 153 procent w stosunku do roku 2021 r.) Urząd statystyczny nie posiada informacji dotyczących krajów pochodzenia tych małoletnich. Powołał się jednak na dane niemieckiego rządu, zgodnie z którymi większość dzieci i młodzieży pozostających bez opieki przybyła do Niemiec z Afganistanu i Syrii.

Niemcy. Kiedy Jugendamt może rozdzielić dzieci od rodziny? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Coraz więcej przemocy

Po raz pierwszy od dwóch lat wzrosła także liczba umieszczeń w placówkach opiekuńczych z powodu nagłego zagrożenia dobra dziecka. W 2022 r. z tego powodu umieszczono w tymczasowych domach opieki 29 800 dzieci i nastolatków, co stanowi największy odsetek w tegorocznej statystyce. Tuż za tym uplasowało się umieszczenie małoletnich z zagranicy pozostających bez opieki. W 8 tysiącach przypadków dzieci lub młodzież same poprosiły o umieszczenie w placówce – co stanowi wzrost o cztery procent w stosunku do 2021 r.

Co trzecie dziecko umieszczone w placówce opiekuńczej spędziło tam dłużej niż trzy miesiące. Według Federalnego Urzędu Statystycznego, prawie co druga sprawa mogła zostać zakończona najpóźniej po upływie dwóch tygodni, a co trzecia po tygodniu. Jednak więcej niż co dziesiąte dziecko trafiło do placówki na co najmniej trzy miesiące.

Po opuszczeniu tymczasowego domu opieki 37 procent dzieci i nastolatków powróciło do poprzedniego miejsca zamieszkania – do opiekunów prawnych, rodziny zastępczej lub domu. 36 procent znalazło nowy dom w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

(AFP/stef)