Już ponad pół miliona śmiertelnych ofiar koronawirusa

Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekroczyła w niedzielę wieczorem (28.06.2020) pół miliona, wynika z danych Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore. Krótko przedtem liczba osób, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, skoczyła na ponad 10 mln.

Nowy typ koronawirusa może prowadzić do ostrego zapalenia płuc, które zwłaszcza u osób starszych i pacjentów z chorobami współistniejącymi, może się skończyć śmiertelnie.

Mniej więcej jedną czwartą globalnych infekcji koronawirusem stwierdzono w USA, gdzie pandemia nadal się rozprzestrzenia. Także Stany Zjednoczone wiodą w smutnej statystyce zmarłych: infekcje SARS-CoV-2 pociągnęły za sobą ponad 125 tys. ofiar śmiertelnych. Na drugim miejscu plasuje się Brazylia z ponad 57 tys. zmarłych i 1,3 mln oficjalnie zarejestrowanych, zainfekowanych osób (stan z 28.06.2020).

W stosunku do liczby mieszkańców…

… liczba zgonów w związku z zarażeniem się SARS-CoV-2 jest w niektórych krajach Europy jeszcze wyższa. Podczas gdy w USA na 100 tys. mieszkańców zmarło 38 osób, w Wielkiej Brytanii jest to 66, we Włoszech 57 i w Szwecji 52. W Niemczech jest to 11 zmarłych na SARS-CoV-2 (lub w związku z nim) na 100 tys. mieszkańców.

Premir Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który początkowo bagatelizował epidemię, sam zachorował na Covid-19

Szczepionka dla wszystkich!

Ponad 100 osobistości z życia naukowego, politycznego i kulturalnego zainicjowało tymczasem apel, w którym domagają się bezpłatnego dostępu na całym świecie do szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Odpowiednie środki na ten cel muszą być uważane za „globalne dobro publiczne” (Global Common Good) i tym samym stać do dyspozycji wszystkich ludzi. Do tej pory nie ma jeszcze szczepionki na nowego koronawirusowi, ale nad jej rozwojem gorączkowo pracują naukowcy na całym świecie.

Do sygnatariuszy apelu należą laureat Pokojowej nagrody Nobla Muhammad Yunus w Bangladeszu, były zwierzchnik Kościoła anglikańskiego w RPA arcybiskup Desmond Tutu, były prezydent ZSRR Michael Gorbatschow, niemiecki przewodniczący MKOl Thomas Bach i włoski tenor Andrea Bocelli.

