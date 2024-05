Joschka Fischer: „Izrael już przegrał wojnę na opinie”

Były minister spraw zagranicznych Niemiec Joschka Fischer (Zieloni) uważa propalestyńskie protesty na wyższych uczelniach za bardzo poważne sygnały polityczne. „Izrael już przegrał wojnę na opinie dot. uznania egzystencji państwa Izrael, jego prawa do obrony” – powiedział w sobotnim wydaniu dziennika „Tagesspiegel”.

Jego zdaniem kwestionowanie działań izraelskiego rządu jest uzasadnione. – Ale prawo, a nawet obowiązek państwa do obrony po barbarzyńskim zabiciu 1200 obywateli w różnych grupach wiekowych i uprowadzeniu kolejnych 200 obywateli jest dla mnie czymś oczywistym – powiedział polityk. Jednocześnie podkreślił, że rozumie humanitarne obawy towarzyszące propalestyńskim protestom na uniwersytetach przeciwko wojnie w Strefie Gazy.

– Ale to nie może prowadzić do tego, że ludzie przestają myśleć i nagle stają po stronie Hamasu– wskazał Joschka Fischer. I dodał: „Pomimo wszystkich uzasadnionych protestów przeciwko tej wojnie, nie możemy zapominać, co ją wywołało. Każdy, kto to ignoruje, obiera złą drogę argumentacji”.

(KNA/jar)

