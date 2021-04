Johnson & Johnson rozpoczyna dostawy szczepionki do UE

O rozpoczęciu dziś (12.04.2021) dostaw szczepionki firmy Johnson&Johnson poinformowała Komisja Europejska w Brukseli. Do końca czerwca do państw unijnych ma trafić do 55 mln dawek tego preparatu. Do Niemiec powinno dotrzeć 10 mln dawek.

Inna niż wszystkie

W odróżnieniu od preparatów innych producentów, szczepionka firmy Johnson&Johnson jest szczepionką jednodawkową. Oznacza to, że wystarczy jedna iniekcja, aby przy jej pomocy uzyskać odporność na koronawirusa. Trzy inne szczepionki dopuszczone do obrotu w UE przez Europejską Agencję Leków wymagają ich dwukrotnego zastrzyknięcia.

Z tego względu Niemcy i inne państwa unijne wiążą duże nadzieje na przyspieszenie tempa akcji masowych szczepień przy pomocy nowej szczepionki. Jej dodatkową zaletą jest to, że można ją przechowywać w zwykłej lodówce.

Szczepionka Johnson&Johnson jest już podawana w Stanach Zjednoczonych

Belgijska agencja informacyjna Belga podała, że jeszcze dziś do Belgii trafi 36 tysięcy dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Preparat został opracowany przez holenderską firmę Janssen, będącą spółką-córką koncernu Johnson&Johnson. Jest czwartą szczepionką na koronawirusa dopuszczoną do stosowania w UE. W USA szczepionkę tę stosuje się już od dłuższego czasu.

Bezpieczna czy nie?

Europejska Agencja Leków w ubiegłym tygodniu podała, że bada przypadki wystąpienia zakrzepów po podaniu szczepionki firmy Johnson&Johnson. Do tej pory znane są cztery, poważne przypadki wystąpienia takich powikłań. Jedna osoba zmarła. Europejska Agencja Leków podkreśliła, że nie jeszcze jasności, czy wystąpienie zakrzepów jest skutkiem podania tej szczepionki, czy też doszło do nich z innych przyczyn.

(DPA/jak)

