Joe Biden w Warszawie: Art. 5 jest dla nas świętym obowiązkiem

„Artykuł 5 jest dla nas świętym obowiązkiem. Możecie na nas liczyć. Za wolność waszą i naszą” – powiedział Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Zaznaczył, że zakłada, iż prezydent Rosji Władimir Putin „liczył na to, że uda się podzielić NATO, oddzielić wschodnią flankę od Zachodu”. Jak tłumaczył, nie udało mu się tego osiągnąć. Biden wspomniał także swoją wizytę w Warszawie 25 lat temu, kiedy wygłaszał wykład na uniwersytecie zatytułowany „Polska i NATO”. – Powiedziałem to wtedy i to samo mówię teraz. Panie Prezydencie, najważniejszą rzeczą, która sprawia, że stoimy ramię w ramię, są nasze wartości: wolność, wolność prasy, wolność mediów. Gwarancja tego, że rząd działa w sposób przejrzysty, że ludzie mają prawo głosu – podkreślił Biden.

Andrzej Duda: „My wiemy, co znaczy rosyjski imperializm"

Prezydent Andrzej Duda podziękował Bidenowi za „twardy głos USA” w obecnej sytuacji i zapewnił, że Polacy „wiedzą, co znaczy rosyjski imperializm i atak ze strony Rosji”. Zaznaczył, że wierzy, że partnerstwo między USA a Polską w zakresie rozwoju energetyki nuklearnej w Polsce będzie realizowane i wyraził zadowolenie z amerykańskich inwestycji w Polsce „Witamy z radością również amerykańskich żołnierzy, którzy są wysyłani do naszego kraju, na wschodnią flankę NATO” – podkreślił prezydent Polski. Spotkanie prezydentów trwało godzinę, choć jak poinformowała kancelaria Andrzeja Dudy, pierwotnie było zaplanowane na 15 minut. Zanim Biden spotkał się z polską delegacją, dołączył do spotkania sekretarzy stanu i obrony USA z ich ukraińskimi odpowiednikami.

Wizyta na Stadionie Narodowym i przemówienie na Zamku Królewskim

Po południu amerykański prezydent udał się na Stadion Narodowy, gdzie uchodźcy z Ukrainy uzyskują pomoc. Biden podziękował Polsce za przyjęcie uciekających przed wojną osób. – Polska przyjęła na siebie ogromną odpowiedzialność. Powinien ją ponosić cały świat, całe NATO – zaznaczył prezydent USA. Biden spotkał się też z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Przed wylotem z Polski Joe Biden ma wygłosić na Zamku Królewskim przemówienie.

(gwo)

