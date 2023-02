Joe Biden niespodziewanie w Ukrainie: „Kijów skradł część mojego serca”

Wizyta Joe Bidena w Kijowie do ostatniego momentu była utrzymywana w tajemnicy i towarzyszyły jej największe środki bezpieczeństwa. W poniedziałek przed południem (20.02.2023) prezydent USA wraz z amerykańską delegacją dotarł do Kijowa. Media, w tym „New York Times", podają, że podróżowali pociągiem z Rzeszowa.

Joe Biden spotkał się w stolicy Ukrainy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim – przywódcy wspólnie upamiętnili ukraińskie ofiary wojny. Podczas pobytu Bidena w Kijowie zawyły syreny alarmowe.

Wołodymyr Zełenski podziękował USA za „ponadpartyjne wsparcie”. – To historyczna chwila dla naszych krajów – podkreślał ukraiński prezydent, tłumacząc, że „w Ukrainie waży się los międzynarodowego porządku” i że Ukraina robi „wszystko, by demokratyczny świat wygrał w tej walce”.

Biden: „Kijów skradł część mojego serca”

Prezydent Biden powiedział zaś: „Kijów skradł część mojego serca”. Mówił o tym, że Putin liczył na to, że Zachód nie będzie zjednoczony, w czym się mylił. Przypomniał też telefoniczną rozmowę sprzed roku, którą odbył z Zełenskim. – Powiedział pan, że słyszy echo eksplozji, nigdy tego nie zapomnę. Kiedy zapytałem, co mogę dla pana zrobić, jak pomóc. Pamiętam doskonale, co pan powiedział: „niech pan zbierze przywódców świata, poprosi ich, aby wsparli Ukrainę” – mówił prezydent USA. Zapowiedział też dodatkowe wsparcie militarne oraz kolejne sankcje wymierzone w Rosję.

Joe Biden przyjechał do Kijowa przed wizytą w Warszawie

To pierwsza wizyta Joe Bidena w Ukrainie na stanowisku prezydenta USA od czasu rosyjskiej inwazji na ten kraj. W piątek, 24 lutego, minie rok odkąd rosyjskie wojska weszły na teren Ukrainy i prowadzą wojnę przeciwko sąsiedniemu krajowi.

Niespodziewana wizyta

W ubiegłych tygodniach pojawiły się spekulacje, że Biden mógłby powiązać swoją wizytę w Polsce z podróżą do Ukrainy, ale Biały Dom utrzymywał, że nie ma takich planów. Zwykle jednak podróże światowych przywódców w regiony wojny są do końca utrzymywane w tajemnicy. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainie odbyło się już wiele wizyt szefów rządów i przywódców, jak i ministrów z wielu krajów.

Także członkowie amerykańskiego rządu byli już w objętej wojną Ukrainie. Kraj ten odwiedziła też pierwsza dama USA Jill Biden. Jej męża obowiązują jednak znacznie większe środki bezpieczeństwa.

Fakt, że Joe Biden zdecydował się na wizytę bezpośrednio przed pierwszą rocznicą wybuchu wojny, ma dużą wartość symboliczną – dla Ukrainy jest znakiem wsparcia płynącym od najważniejszego i najpotężniejszego sojusznika.

Biden: będziemy dalej wspierać

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Amerykanie przekazali Ukrainie broń i amunicję warte miliardy dolarów. Według danych Pentagonu od początku wojny USA zapowiedziały przekazanie lub przekazały Ukrainie prawie 30 mld dolarów. Dostawy te obejmują także broń ciężką. Biden i jego rząd zapewniły Ukrainę o wsparciu USA, tak długo, jak będzie to potrzebne. To również główne przesłanie wizyty Bidena w Polsce. Dziś Joe Biden poinformował o tym osobiście w Kijowie.

Wizyta Joe Bidena w Kijowie do ostatniego momentu była utrzymywana w tajemnicy

We wtorek i środę prezydent USA planuje przeprowadzić rozmowy w Warszawie. Według Białego Domu Joe Biden spotka się z prezydentem Andrzejem Duda i wygłosi przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie. W środę spotka się także z przedstawicielami innych wschodnioeuropejskich państw NATO.

Prezydent USA ostatni raz odwiedził Polskę pod koniec marca 2022 roku, czyli około miesiąca po wybuchu wojny w Ukrainie. Już wtedy Biden wygłosił szeroko komentowane przemówienie na Placu Zamkowym. Zapewnił w nim Ukrainę o swoim poparciu i ostro odniósł się do prezydenta Rosji Władimira Putina.

