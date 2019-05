Jezydzi skarżą niemiecki rząd

Wspólnota jezydów zarzuca rządowi RFN bezczynność wobec niemieckich zwolenników „Państwa Islamskiego”. Pomimo, że przedstawiciele kurdyjskiego samorządu w północnej Syrii wielokrotnie proponowali przekazanie aresztowanych dżihadystów do Niemiec, aby tam odbyło się postępowanie karne, rząd niemiecki odmawia ich przyjęcia. Takie „zaniechanie” należy uznać za „poplecznictwo” – głosi pozew, który Jezydzka Rada Kobiet wniosła przeciwko minister sprawiedliwości Niemiec Katarinie Barley i ministrowi spraw wewnętrznych Horstowi Seehoferowi.

Co najmniej 74 islamistów

Wielu niemieckich bojowników ISIS podejrzewanych jest o udział w zbrodniach wojennych przeciwko jezydom w Iraku - w ich masowym mordowaniu i zniewoleniu jezydzkich kobiet. Bojownicy „Państwa Islamskiego” uznają jezydów za „czcicieli bożków".

Według informacji niemieckich rozgłośni WDR i NDR w kurdyjskich więzieniach na północy Syrii przetrzymywanych jest obecnie co najmniej 74 niemieckich islamistów. Wobec 21 osób prokuratura federalna wystosowała nakazy aresztowania z powodu przynależności do organizacji terrorystycznej i udziału w zbrodniach wojennych. Po powrocie do Niemiec trafiliby do aresztu i zostali postawieni przed sądem.

Mają prawo wrócić

Resort sprawiedliwości nie komentuje na razie zarzutów stawianych przez jezydów, tłumacząc, że skarga nie wpłynęła jeszcze do ministerstwa. Zaznacza jednak, że każdy przypadek aresztowanego dżihadysty będzie sprawdzany indywidualnie.

Niemiecki MSW oświadczył z kolei, że zasadniczo wszyscy obywatele Niemiec mają prawo powrotu do kraju, muszą jednak odpowiadać przed niemieckim sądem. Resort sprawdza kompleksowe środki policyjne i karne, a ryzyko związane z powrotem ocenia indywidualnie.

W Syrii inaczej

Niemiecki rząd respektuje także zainteresowanie ściganiem dżihadystów w krajach, w których popełnili oni przestępstwa, o ile zachowane są kryteria praworządności, szczególnie w odniesieniu do kary śmierci i zapewniona jest opieka konsularna – oświadczył resort spraw wewnętrznych w Berlinie. Dotyczy to szczególnie Iraku.

W Syrii natomiast rząd federalny nie może wykonywać obecnie żadnych zadań prawnych i konsularnych dla obywateli Niemiec z powodu konfliktów zbrojnych.

kna/dom