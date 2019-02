Jechała po pijanemu samochodem. Staranowała billboard kampanii antyalkoholowej

W Sundern w Nadrenii Płn.-Westfalii policjanci znaleźli w miniony weekend porzucony samochód, który jednoznacznie miał kolizję z billboardem kampanii propagującej trzeźwość za kierownicą. Funkcjonariusze zaczęli dociekać, do kogo należy pojazd i zastali właścicielkę pojazdu w domu. Okazało się że jest to 21-latka, która przyznała, że faktycznie jechała samochodem i staranowała billboard. Policjanci stwierdzili, że czuć od niej alkohol i przypuszczali, że do incydentu doszło podczas jazdy po pijanemu, więc zarządzili badanie krwi. Skonfiskowali jej prawo jazdy, które kobieta miała dopiero od miesiąca.

Kobieta wyjaśniała, że skręcając w prawo zjechała z jezdni i samochód uderzył w ogrodzenie i billboard z plakatem kampanii antyalkoholowej. Nie mogła potem już ruszyć z miejsca, bo lewe koła utknęły za ogrodzeniem. Szkody powstałe w czasie wypadku szacowane są 13 tys. euro.

(afp/ma)