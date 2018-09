– Co się zmieniło w moim życiu? Już nie oglądam się za dziewczynami na ulicy – śmieje się Lukas Mey, 25-latek, który od roku uczęszcza do seminarium duchownego Borromaeum w Monastyrze. Za kilka lat ma zostać księdzem, ale podjęcie decyzji o wyborze właśnie takiej drogi nie było dla niego łatwe. Przez kilka lat studiował teologię, jednak wciąż zadawał sobie pytanie – Czy to jest to? A co jeżeli byłbym księdzem? Przecież zawsze chodziło mi to po głowie… – wspomina dzisiaj seminarzysta.

Póki co swojej decyzji nie żałuje, choć życie za murami seminarium ma swój rytm i zasady, które dla wielu młodych ludzi mogą być nie lada wyzwaniem. W poniedziałki modlitwa o 7 rano, do tego obowiązkowe uczestnictwo w mszach świętych i nabożeństwach, nauka, służba ubogim i potrzebującym. Tak w skrócie. – Mamy bardzo bogaty program, trzeba się czasami dyscyplinować, ale mieszkają tu zupełnie normalni ludzie, którzy też czasem piją piwo. Każdy z nas tu jest, bo chce służyć Bogu. Ja będąc księdzem chciałbym towarzyszyć ludziom w ich życiu przez sakramenty. Dawać wiarę, nadzieję, kiedy jest źle – tłumaczy swoje powołanie Lukas.

Seminarium Borromaeum, kształcące przyszłych księży diecezjalnych, jest jednym z największych w Niemczech. Swoim zasięgiem obejmuje aż cztery diecezje. Obecnie uczy się w nim 25 seminarzystów a liczba przyjęć utrzymuje się na stałym poziomie. Studia trwają 10 semestrów, po których następuje 3-letni okres zajęć praktycznych. – Tu wszyscy jesteśmy powołani do bycia we wspólnocie, ale staramy się coraz bardziej wyjść seminarzystom naprzeciw i rozwijać ich indywidualne talenty. Najważniejszy jest jednak fakt, że tylko tu mogą zweryfikować swoje powołanie – mówi ksiądz Hartmut Niehues, przełożony seminarium duchownego.

Oni kiedyś zostaną księżmi Jak wygląda życie w niemieckim seminarium duchownym? Choć mają dopiero ponad 20 lat, zdecydowali się zostać księżmi. W seminarium duchownym Borromaeum w Monastyrze obecnie kształci się 25 seminarzystów. Jak wygląda ich codzienność? Czy nabożeństwa są obowiązkowe i czy wolno im czytać Harrego Pottera?

Oni kiedyś zostaną księżmi W zaciszu biblioteki Przed południem seminarzyści najczęściej spędzają czas na uczelni. Na razie poznają tylko teorię, praktyczne ćwiczenia jak chrzcić czy odprawiać mszę rozpoczną się dopiero po zakończeniu studiów. Lukas Mey jest obecnie na piątym roku, księdzem zostanie dopiero za kilka lat.

Oni kiedyś zostaną księżmi Harry Potter? Kto by pomyślał... W pokoju Lukasa na półce obok Pisma Świętego można znaleźć też liczne kryminały i całą kolekcję Harrego Pottera. – Tak, wiem... Ale to jedne z moich ulubionych książek – śmieje się Lukas. Jego zdaniem kapłaństwo nie wyklucza z życia w współczesnym świecie. – Ważne jest, abyśmy w kościele przyjmowali każdego takim, jakim jest i nie oceniali – stwierdza seminarzysta.

Oni kiedyś zostaną księżmi Czas na modlitwę Krótka modlitwa w południe nie jest obowiązkowa, ale każdy seminarzysta jest mile widziany. Życie w seminarium ma swój ustalony rytm, który nabożeństwa kształtują w dużym stopniu. – Lubię przychodzić do kaplicy, lubię się modlić we wspólnocie, ale czasem trzeba się dyscyplinować – przyznaje Lukas.

Oni kiedyś zostaną księżmi Przerwa na obiad To czas, kiedy spotykają się wszyscy. Podczas posiłków toczą się dyskusje, to miejsce by omówić bieżące sprawy czy projekty. – Czasami miałem obawy, że to nie jest moja droga, ale kryzys minął. Jestem przekonany, że chcę tu być i niczego mi tu nie brakuje – przyznaje 23-letni Davin (pierwszy z lewej).

Oni kiedyś zostaną księżmi Działalność społeczna To ulubiony moment dnia Lukasa. – Lubię pomagać – przyznaje. Seminarium raz w tygodniu organizuje poczęstunek dla bezdomnych. Jest gorąca kawa, ciastka i długie rozmowy o życiu.

Oni kiedyś zostaną księżmi Chwila relaksu – Mieszkają tu zupełnie normalni ludzie – przyznaje Lukas. Choć program seminarium wymaga pełnego zaangażowania jest też miejsce na życie prywatne. – Jeżdżę do domu co drugi weekend, spotykam się czasem ze znajomymi, ale oczywiście tylko wtedy, gdy nie mam zobowiązań w seminarium. To jest oczywiście priorytet – dodaje.

Oni kiedyś zostaną księżmi A jak to będzie być księdzem? Wyobrażenia o życiu w seminarium nie zawsze są pozytywne. – Zdarza się, że gdy ludzie dowiadują się, że mam zostać księdzem dziwnie reagują i od razu stawiają szereg pytań – o celibat, dzieci, skandale w kościele. Choć jestem otwarty na dyskusję, to czasem są trudne rozmowy – dodaje.

Oni kiedyś zostaną księżmi Przygotowanie do Mszy św. Dla Stefana, który dopiero w kwietniu został diakonem, to wciąż bardzo emocjonalne wydarzenie. W zakrystii musi być pół godziny przed nabożeństwem. – Cieszę się, że jestem diakonem. Chciałabym w ludziach rozbudzać ich wiarę i to nie ma znaczenia ile osób uda mi się tym zarazić – przyznaje dumnie.

Oni kiedyś zostaną księżmi Jak przyciągnąć młodych ludzi? - Dobre wykształcenie w seminarium to takie, w którym każdy znajduje swoją drogę – stwierdza Lukas. Księdzem zostaje średnio co drugi seminarzysta, a powody odejścia są różne. - Nie znalazłem jednak jeszcze na to sposobu jak przyciągnąć młodych ludzi - podsumowuje ksiądz Hartmut Niehues, przełożony seminarium duchownego. Autor: Anna Macioł-Holthausen



Połowa seminarzystów odchodzi

– Kto wprowadza się tu z myślą, że na pewno zostanie księdzem, ten jako pierwszy się wyprowadza - mówi Lars Schlarmann, który w Borromaeum jest na studiach doktoranckich. Diakonem zostanie w przyszłym roku. – Taki jest plan, ale rozeznanie powołania jest procesem dynamicznym, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć – śmieje się i dodaje, że takie właśnie jest zadanie seminarium. Człowiek poznaje się tu na nowo.

Księdzem zostaje średnio co drugi seminarzysta, a powody rezygnacji są różne. Czasami ktoś znajduje dla siebie inną drogę, a niekiedy to sami duchowni sugerują podjęcie innej decyzji widząc np. brak motywacji czy zaangażowania w życie wspólnoty. Nikt nie opuszcza jednak murów z dnia na dzień. – Jeżeli zauważamy coś niepokojącego, na przykład ktoś regularnie opuszcza nabożeństwa, to najpierw osobiście rozmawiamy z kandydatem i dajemy mu czas do przemyśleń – wyjaśnia ksiądz. By rozeznać swoje powołanie seminarzyści mogą wziąć nawet roczny urlop. Nie ma presji. Zdarzają się nawet historię, że ktoś, kto definitywnie przerwał naukę w seminarium później tu wrócił i został księdzem. – Niedawno wyświęcono u nas czterech diakonów i podczas przysięgi biskup pytał każdego z nich, czy obiecuje przez całe życie pozostać bezżennym. Zwłaszcza ten punkt, będąc w tak młodym wieku, trzeba sobie dobrze przemyśleć – stwierdza Lukas.

Co z tym celibatem?

Stefanowi Rosenbaum zajęło to wiele lat. Mający polskie pochodzenie diakon przyjął w tym roku święcenia i nie zawahał się na pytanie biskupa odpowiedzieć pozytywnie. Kapłaństwo to moja droga, przyznaje, choć wiele lat wyrzucałem to z mojej głowy. W przeszłości miałem dwa poważne związki i wyobrażam sobie jak pięknie jest mieć rodzinę i dzieci, ale mimo to, jestem bardzo szczęśliwy, że inaczej wybrałem.

Celibat w Kościele wciąż jest jednym z najbardziej polaryzujących tematów i coraz częściej skłania do dyskusji o swoją zasadność. Wątpliwości rozwiewa jednak ksiądz Hartmut Niehues. Jego zdaniem nikt nie powinien mieć złudzeń, że zniesienie celibatu zmieniłoby liczbę seminarzystów. – Dyskusja o przyjęciu do zakonu kobiet albo żonatych mężczyzn jest ważna, ale nie kluczowa. W kościele ewangelickim ordynuje się kobiety na pastorów i wcale nie jest lepiej. Jedyną kwestią jest tutaj pytanie o wiarę. – Dla mnie celibat to podarowanie siebie innym, życie blisko ludzi, a nie w samotności – mówi Stefan. I nie są to słowa rzucone na wiatr. Kilka lat temu założył organizację pomagającą ulicznym prostytutkom wyjść na prostą. W jej działalność angażuje się do dzisiaj.

Diakonat to stopień przejściowy na drodze do kapłaństwa, zgodnie z teologią katolicką pierwszy z trzech stopni sakramentu święceń. Przed Stefanem jeszcze więc kilka lat nauki, nim zostanie stuprocentowym księdzem.

Młodzi seminarzyści w zakrystii czekają na nabożeństwo

Pomysł na kapłaństwo

– Właściwie nie ma ciekawszych czasów do bycia księdzem jak dzisiaj. Wiara stała się dla ludzi abstrakcyjna i Bóg nie odgrywa już większej roli – przyznaje przełożony. Jak więc być kapłanem w czasach, gdy ławki świecą pustkami? Lukas spogląda w przyszłość optymistycznie. Uwielbia śpiewać, więc pierwsze co zrobi jak zostanie księdzem to nada liturgii atrakcyjną, muzyczną formę by przyciągnąć młodych ludzi. – Nie chodzi mi o robienie o przedstawienia, ale znalezienie dróg prowadzących do przeżycia duchowości i spotkania Boga. Najważniejsze jednak, abyśmy w Kościele przyjmowali każdego takim, jaki jest i nie oceniali innych – przyznaje seminarzysta.

– Kościół powinien zejść z piedestału. Nadużycia władzy, wykorzystywanie seksualne, straciliśmy dużo wiarygodności i teraz musimy to odbudować, z miłością podejść do ludzi. Kościołowi potrzebny jest też dziś wzrost świadomości znaczenia sakramentów, że Bóg na prawdę tam jest – podsumowuje ksiądz. Trudne zadanie więc przed przyszłymi kapłanami, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, gdzie ludzie mają dziś niesamowity wybór. Dlaczego mieliby wybierać właśnie Boga? – Najważniejsze, by młodzieńczy entuzjazm i zapał trwały jak najdłużej – konkluduje ksiądz Hartmut Niehues. – I by nie wrzucać wszystkich księży wrzucać do jednego worka – dodaje Lukas.