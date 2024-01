Sztuczna inteligencja generuje pornografię dziecięcą

Podczas gdy niektóre obrazki są sztucznie wygenerowane, inne opierają się także na prawdziwych zdjęciach dzieci lub nawet autentycznym wykorzystywaniu seksualnym – poinformowała w poniedziałek rozgłośnia SWR z Moguncji, powołując się na wyniki śledztwa przeprowadzonego przez format „Vollbild”.

Większość zdjęć przedstawiających sztucznie wygenerowane przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci została dotychczas znaleziona przez brytyjską organizację pozarządową Internet Watch Foundation głównie w Darknecie. Jednak coraz więcej z nich trafia również do łatwiej dostępnych obszarów internetu – ostrzegł działacz tej organizacji Don Sekston. „To nie jest coś, co może się zdarzyć w przyszłości, ale coś, co już się dzieje” – wskazał Brytyjczyk.

Minister sprawiedliwości Nadrenii-Palatynatu Herbert Mertin (FDP), podkreślił, że w Niemczech istnieją przepisy prawne, „które pozwalają usunąć coś takiego z internetu”. Jak jednak dodał: „Naszym problemem zawsze jest złapanie sprawcy”. Wielu z nich przebywa za granicą, co utrudnia ich ściganie.

Kłopoty z ustaleniem prawdziwości

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) dostrzega zagrożenie w tym, że prawdziwe zdjęcia pornograficzne mogą służyć jako podstawa do generowania pornografii za pomocą sztucznej inteligencji (AI). Już teraz trudno odróżnić obrazy wygenerowane przez AI od prawdziwych.

Według prokuratora generalnego Markusa Hartmanna, który kieruje Centralnym Biurem ds. Cyberprzestępczości (ZAC) w Nadrenii Północnej-Westfalii, głównym problemem jest to, że operatorzy platform mają trudności z rozpoznaniem prawdziwości obrazków. Może to doprowadzić do sytuacji, w której organy ścigania błędnie oceniają sztucznie wygenerowane zdjęcia jako nowe przypadki rzeczywistego wykorzystywania, co angażuje siły i środki.

Na zapytanie formatu śledczego „Vollbild” Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec odpowiedziało, że systematycznie analizuje przepisy prawa karnego. Jak twierdzi, oprócz realnych przypadków pornografii, karze podlegają także sztucznie generowane przypadki pornograficznego przedstawienia dzieci i młodzieży w sieci.

(KNA/jar)

