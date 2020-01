Jak rozpoznać fałszywe banknoty euro?

Liczba wycofanych z obiegu fałszywych banknotów euro spadła w ubiegłym roku zarówno w Europie jak i w samych Niemczech. Policja, handel i banki wychwyciły 559 tys. fałszywek – jak podaje EBC. Jest to o 4 tys. mniej niż w ubiegłym roku i jest to najniższy stan od roku 2013, kiedy wycofano 670 tys. fałszywych banknotów. W Niemczech ich liczba spadła z prawie 58 tys. w roku 2018 do 55159 w roku ubiegłym. Oszustom wciąż jednak udaje się wprowadzić do obiegu nowe fałszywe banknoty.

Jak można samemu stwierdzić, czy ma się w ręku prawdziwe pieniądze? Niemiecki Bank Emisyjny radzi, by się im dokładnie przyglądać. Każdy banknot ma określone zabezpieczenia, które można samemu łatwo sprawdzić.

Najwięcej w obiegu jest fałszywych nominałów 50 i 20 euro.

Tutaj ktoś pozwolił sobie na żart

Kiedy ktoś ma w ręku fałszywe pieniądze, stanowi to dla niego podwójny problem. Po pierwsze ponosi stratę materialną, bo tych pieniędzy nikt im nie wymieni na prawdziwe. Po drugie, popełnia się czyn karalny, jeżeli znów puści się te pieniądze w obieg. Najlepiej zgłosić się z takim banknotem na policję.

Po czym można poznać prawdziwe euro?

Na awersie banknotów pod palcami można wyczuć wypukłości druku. Przy pierwszej emisji euro był to napis "BCE ECB EZB EKT EKP" przy górnym brzegu. Aktualna seria europejska ma rozszerzony napis "BCE ECB EЦБ EZB EKP EKT EKB BĊE EBC" i dodatkowo paski z prawej i lewej strony.

Jeżeli prawdziwy banknot trzyma się pod światło, ukazuje się znak wodny na niezadrukowanej części, a w górnej części paska hologramowego w nowej serii europejskiej pojawia się także przezroczyste okienko z wizerunkiem kobiety, Europy.

Fałszerze z Bułgarii mieli zapasy hologramów

Kiedy banknot trzyma się ukośnie, zmienia się obraz hologramu. Na rewersie pierwszej serii można zaobserwować, że zmienia się także kolor prawego nominału z czerwonego na zielony. Natomiast w banknotach nowej serii na awersie z lewej strony jest tak zwana liczba szmaragdowa, która zmienia swój kolor na jasny, a belka przesuwa się w górę i w dół.

Obejrzyj wideo 03:50 Udostępnij Niemcy i pieniądze / Meet the Germans Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3IUTT Niemcy i pieniądze / Meet the Germans

dpa/ma