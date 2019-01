Jak będzie się podróżować po brexicie? Badamy warunki

Do definitywnego brexitu pozostało już tylko dwa miesiące, nie oznacza to jednak, że przez dwa lata przygotowań udało się ustalić wszystko do końca. Właściwie pewne nie jest nic, ale życie będzie musiało toczyć się dalej i tak zarówno firmy jak i zwykłych ludzi czekać może sporo niespodzianek.

Na jakie sytuacje będą musieli być przygotowani turyści, których do Wysp nie zniechęcił brexit?

Niespokojne niebo

Kiedy Wielka Brytania w nieuregulowany sposób opuści Unię Europejską, Brytyjczyków nie będą obowiązywać już regulacje odnośnie wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej czyli prawo transportowe, zezwolenia na eksploatację urządzeń, homologacje czy certyfikaty bezpieczeństwa w lotnictwie. Od nowa trzeba będzie uregulować prawo do korzystania z przestrzeni powietrznej poszczególnych państw, co może doprowadzić do znacznych opóźnień czy anulacji lotów.

Także podróżni, którzy wybierają się na dalekie trasy międzykontynentalne z międzylądowaniem w Londynie muszą liczyć się z zakłóceniami w podróży.

Tuż przed Bożym Narodzeniem Komisja Europejska opublikowała co prawda plany działań awaryjnych, tak aby zagwarantowany był przynajmniej podstawowy serwis. Przewidują one, że zezwolenia na loty i licencję mają być dalej utrzymane w mocy.

Kontrole graniczne

W dalszym ciągu kursować mają superekspresy Eurostar i możliwe będą przejazdy eurotunelem, lecz turyści muszą w tym przypadku liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na kontrole graniczne. Odnosi się to także do przejazdów promami. Przez port w Dover codziennie przewija się około 10 tys. tirów, więc aż trudno wyobrazić sobie, ile czasu trwać będą kontrole celne.

Może być taniej

Spadek kursu brytyjskiego funta już teraz spowodował, że potaniały wycieczki do Wielkiej Brytanii. Ceny usług gastronomicznych i hotelarskich, jak obliczył niemiecki urząd statystyczny, są obecnie około 3 proc. niższe niż w Niemczech i mogą one jeszcze dalej spadać po twardym brexicie i dalszym spadku kursu brytyjskiej waluty.

Trzy miesiące bez wizy

Także w przyszłości turyści z Unii Europejskiej nie będą musieli starać się o wizę, by spędzić wakacje na Wyspach - Wielka Brytania nie ma zamiaru odstraszać turystów. Kto będzie chciał jednak spędzić na Wyspach więcej niż trzy miesiące, ten najprawdopodobniej będzie musiał starać się o wizę.

Turyści nie zrezygnują z odwiedzin Wysp także po brexicie, ale będzie to nieco bardziej uciążliwe

Opieka zdrowotna i cła

Przypuszczalnie po brexicie nie będzie już obowiązywać Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Obywatele UE z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym nie będą mieli gwarancji bezpłatnej opieki lekarskiej na Wyspach. Kto wybiera się do Wielkiej Brytanii po 29 marca, ten powinien dowiedzieć się, jakie są możliwości zwrotu kosztów leczenia w krajach trzecich i czy nie byłoby celowe wykupienie dodatkowej polisy na ubezpieczenie zdrowotne za granicą.

Zmiany będą także w kwestiach celnych: pasażerowie samolotów z Unii Europejskiej lądujący na Wyspach będą traktowani jak obywatele krajów trzecich i będą mogli wwieźć towary o maksymalnej wartości 430 euro.

Koniec bezpłatnego roamingu

Możliwe jest, że turyści nie będą już w Wielkiej Brytanii korzystać z błogosławieństwa unijnego roamingu w telefonii komórkowej, czyli rozmów telefonicznych i korzystania z Internetu na warunkach identycznych jak we własnym kraju. Należy sprawdzić na miejscu, ile kosztują rozmowy w sieciach regionalnych operatorów komórkowych. Należy też przekonać się, czy rodzimi operatorzy traktują Wielką Brytanię w dalszym ciągu jak kraj unijny czy jak kraj trzeci.

Dokumenty dla pupila

Możliwe też, że przy podróżach ze zwierzętami ważność straci unijny paszport dla zwierząt i turyści powinni sprawdzić, czy nie wymagane będą od nich dodatkowe dokumenty od służb weterynaryjnych.

Obejrzyj wideo 03:58 Teraz 03:58 min Udostępnij Szturm na sklepy. Preppersi szykują się na brexit Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3BnBi Szturm na sklepy. Preppersi szykują się na brexit

dpa/ma