Izraelskie ubezpieczenie na życie. System obrony powietrznej „Żelazna Kopuła”

Konflikt na Bliskim wschodzie: Spirala przemocy

Desperacka ucieczka

Palestyńczycy w Gazie szukają schronienia przed izraelskimi nalotami odwetowymi we wtorek (11.05.2021). W nocy zginęło co najmniej pięciu Izraelczyków, zaś palestyńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że od poniedziałku życie straciło co najmniej 48 osób.