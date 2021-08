Izrael: coraz więcej nowych przypadków koronawirusa

W poniedziałek (16.08.21) ministerstwo zdrowia Izraela odnotowało w sumie 8646 nowych infekcji. To najwyższy wynik od końca stycznia. W poprzednich dniach liczba zakażeń utrzymywała się jeszcze poniżej 6000. Liczba pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby wzrosła do 559, co stanowi najwyższy wynik od marca.

Izrael próbuje od dwóch tygodni zahamować wzrost nowych zakażeń podając trzecią dawkę szczepionki osobom, które ukończyły 50 lat. Jedynym warunkiem jest przyjęcie drugiej dawki co najmniej pięć miesięcy temu. Jak informuje biuro premiera Izraela Naftalego Bennetta trzecią dawkę przyjęło już ponad 1 mln osób.

Groźny wariant delta

Dane izraelskiego ministerstwa zdrowia sugerują, że skuteczność szczepionki firmy Pfizer/Biontech, którą stosowano w Izraelu, z biegiem czasu spada. Nawet eksperci powołani przez rząd zwracają jednak uwagę, że informacje dotyczące skuteczności szczepionki nie są zbierane wystarczająco rzetelnie, aby można było wyciągnąć naukowe wnioski. Równocześnie rozprzestrzenia się wariant delta, który jest uważany za bardziej zaraźliwy.

W sumie nieco ponad 58 proc. z około 9,4 mln mieszkańców Izraela przyjęło już dwie dawki szczepionki. Początkowo akcja szczepień w Izraelu była bardzo skuteczna i uznawana na arenie międzynarodowej za wzorową, to jednak w ostatnim czasie odsetek zaszczepionych rośnie już bardzo wolno. Według Bennetta, ponad milion osób w Izraelu mogłoby się zaszczepić, ale tego nie robi.

(DPA/moc)