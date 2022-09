Izaak Herzog w Bundestagu: „Izrael jest dumny z partnerstwa z Niemcami”

Posłowie Bundestagu dwukrotnie wstali ze swoich miejsc: pierwszy raz, kiedy wspólnie z prezydentem Izraela upamiętnili żydowskie ofiary hitlerowskich Niemiec, i drugi raz, wyrażając szacunek dla słów Izaaka Herzoga, które odnosiły się również do przeszłości.

W swoim poruszającym przemówieniu w Bundestagu izraelski prezydent podkreślał wolę pogłębienia partnerstwa między Niemcami a Izraelem. Podkreślił jednak, że jednocześnie należy pamiętać o niemieckich zbrodniach popełnionych w III Rzeszy. „Naród żydowski jest narodem upamiętniania” – powiedział Herzog we wtorek (6.9.22) w Berlinie. Tłumaczył, że jest to element tożsamości żydowskiego narodu. Na jego prośbę posłowie Bundestagu i obecni na sali goście wstali ze swoim miejsc wspólnie odmówili modlitwę za dusze sześciu milionów zamordowanych Żydów i Żydówek.

Przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas powiedziała: „Antysemityzm to nie tylko problem przeszłości. To nie tylko problem innych, ekstremistów. Antysemityzm jest pośród nas, w samym środku naszego społeczeństwa”. Podkreśliła, że w tej kwestii nie może być przymykania oczu i źle pojętej tolerancji. Bas ponownie obiecała, że będzie zabiegać o to, by plany utworzenia niemiecko-izraelskiej organizacji młodzieżowej (Jugendwerk) postępowały. Bundestag już w 2018 roku podjął uchwałę w tej sprawie. Od tego czasu jednak niewiele się wydarzyło.

Herzog tłumaczył w Bundestagu, że ponure, pełne nienawiści siły kierowane przez Iran zagrażają obecnie państwu Izrael i całemu porządkowi świata. Dlatego, jak argumentował, konieczne jest podjęcie „zdecydowanych i ostrych” działań wobec Iranu i jego planów stworzenia broni nuklearnej.

Herzog wskazał także na osiągnięcia izraelskich naukowców w rozwijaniu technologii ograniczających zmiany klimatyczne.

Prawdopodobnie również z myślą o konflikcie bliskowschodnim i prawach Palestyńczyków powiedział: „Nigdy nie obawialiśmy się krytyki, nigdy jej nie zabranialiśmy”. Zaznaczył, że Izrael wyciąga rękę pokoju, ale najpierw Palestyńczycy muszą zwalczyć terror.

Bergen-Belsen. „Piekło na ziemi”

Podczas swojego wystąpienia w Bundestagu izraelski prezydent wspomniał o 1987 roku. Wówczas jego ojciec Chaim Herzog, jako pierwszy prezydent Izraela, odwiedził Niemcy. Obecny prezydent Izraela podkreślił, że nigdy nie zapomni relacji swojego ojca, który widział były niemiecki obóz koncentracyjny Bergen-Belsen krótko po wyzwoleniu i który odwiedził to miejsce w 1987 roku w trakcie państwowej wizyty. Ojciec opowiedział mu o stosach zwłok i „piekle na ziemi”.

Izaak Herzog i Frank-Walter Steinmeier w Berlinie, 6.9.22

W dniu wizyty izraelskiego prezydenta w Bundestagu otwarta została wystawa poświęcona siedemdziesięcioleciu Umowy między Państwem Izrael a RFN (umowa ta zwana jest także porozumieniami luksemburskimi). Umowa ta została podpisana przez RFN, Państwo Izrael, i Claims Conference. Na jej podstawie RFN zobowiązała się do wypłacenia żydowskim ofiarom hitlerowskich Niemiec odszkodowania. Porozumienie podpisali w Luksemburgu ówczesny kanclerz Niemiec Konrad Adenauer (CDU), szef izraelskiej dyplomacji Mosze Szaret i Nachum Goldmann, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów.

Na zakończenie wizyty państwowej w Niemczech Herzog, wspólnie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, odwiedził Miejsce Pamięci Bergen-Belsen. W tym miejscu raz jeszcze wezwał do pogłębienia przyjaźni między Izraelem i Niemcami. „Przyjaźń między naszymi krajami jest wielkim prezentem”. Podkreślił, że Holokaust jest bolesną częścią niemieckiej historii. „To, co nie ma się powtórzyć, nie może nigdy zostać zapomniane” – ostrzegł.

