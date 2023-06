ISW: Grupa Wagnera ośmieszyła rosyjską armię

Według amerykańskiego think tanku ISW, szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, przeliczył się w swoich kalkulacjach z puczem. Ale zdaniem ekspertów ma to fatalne skutki dla Kremla.

Według oceny amerykańskiego Instytutu Studdiów nad Wojną (Institute for the Study of War - ISW) próba puczu dokonana przez szefa grupy Wagnera, Jewgienija Prigożyna ujawniła poważne słabości w rosyjskim aparacie władzy – pisze kanał informacyjny ntv. Powstanie to pokazało, że „Putin nie jest w stanie skutecznie wykorzystać swoich sił, aby odpierać wewnętrzne zagrożenia, oraz że jego monopol na przemoc jest dalej podważany” – cytuje ntv amerykańskich analityków.

Ich zdaniem szybki marsz najemników Wagnera w kierunku Moskwy ośmieszył znaczną część regularnych rosyjskich sił zbrojnych.

Prawdopodobnie przyczyną puczu był zamiar podporządkowania grupy Wagnera rosyjskiemu ministerstwu obrony do 1 lipca. Według ISW, Jewgienij Prigożyn odebrał to jako zagrożenie dla swojego politycznego i może osobistego być albo nie być. W związku z tym, jak wynika z analizy, Prigożyn prawdopodobnie podjął ryzyko użycia własnych sił do zmiany kierownictwa w Ministerstwie Obrony, zamiast całkowicie stracić grupę Wagnera. Prawdopodobnie liczył na to, że uda mu się pozyskać ludzi z tego resortu, co „mu się nie udało”.

Łukaszenka i Prigożyn

Według ISW, fakt, że białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka odegrał bezpośrednią rolę w stłumieniu buntu, jest „upokorzeniem dla Putina". Rosyjski prezydent prawdopodobnie zbliżył się do Łukaszenki, co sugeruje, że „Łukaszenka ma nieokreślony wpływ na Prigożyna”. W myśl porozumienia, które wynegocjonował Łukaszenka, grupa Wagnera zostanie jako niezależny podmiot militarny zlikwidowana – uważają analitycy ISW. Jest także możliwe, że niektórzy z najemników zostaną podporządkowani rosyjskiemu Ministerstwu Obrony zgodnie z pierwotnym planem jego szefa Siergieja Szojgu. Taka sytuacja może jednak spowodować napięcia wewnątrz armii.

Jak pisze dalej za amerykńskim analitykami ntv, dla Rosji to porozumienie jest „rozwiązaniem krótko-, a nie długoterminowym”. ISW nie przewiduje jednak prędkiego upadku rosyjskiego rządu, ale podkreśla, że równowaga na Kremlu jest „mocno niestabilna”. Zdaniem ekspertów, próba puczu prawdopodobnie „znacznie zaszkodzi” rządowi Putina oraz rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie – pisze ntv.

