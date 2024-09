Steinmeier o polityce migracyjnej po ataku w Solingen

Prezydent Niemiec nie chce ograniczenia prawa do azylu, ale wezwał do podjęcia wysiłków w celu zmniejszenia nielegalnej migracji. Podczas uroczystości upamiętniającej ofiary islamistycznego ataku w Solingen Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że Niemcy są krajem, który przyjmuje ludzi szukających ochrony przed prześladowaniami politycznymi i „wojną z ważnego powodu” i w którym obowiązuje prawo do azylu. Zwrócił uwagę, że w ubiegłym wieku wielu Niemców przetrwało erę nazizmu tylko dlatego, że inne kraje otworzyły przed nimi drzwi.

– Chcemy pozostać takim krajem. Ale możemy nim pozostać tylko wtedy, gdy nie będziemy przytłoczeni liczbą osób, które do nas przybywają bez powodów do tej specjalnej ochrony – podkreślił Frank-Walter Steinmeier w obecności około 450 gości.

Działanie ponad podziałami partyjnymi

– Pozostaniemy takim krajem tylko wtedy, gdy osoby ubiegające się o ochronę będą przestrzegać obowiązującego w nim prawa. Tylko wtedy będziemy w stanie utrzymać przychylny stosunek do nich w społeczeństwie – ostrzegł prezydent Niemiec.

Teraz chodzi o to, aby dołożyć wszelkich starań, aby przestrzegać już obowiązujących zasad przyjmowania migrantów i tych, które są obecnie tworzone. – To ogromne zadanie i musi być ono priorytetem w nadchodzących latach. Wymaga to ogólnokrajowego wysiłku, tego oczekuję i tego oczekują obywatele Niemiec, ponad podziałąmi partyjnymi i na poziomie ponadpaństwowym – mówił Frank-Walter Steinmeier.

Uroczystości w Solingen. Od lewej: Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, przewodnicząca parlamentu Baerbel Bas, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest, żona prezydenta Niemiec Elke Buedenbender, prezydent Frank Walter Steinmeier oraz burmistrz Solingen Tim Kurzbach Zdjęcie: Michael Probst/AP Pool/dpa/picture alliance

Jak dodał, „w Solingen niemieckie państwo nie było w stanie wywiązać się w pełni z obietnicy zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa”. Przestępstwa i możliwe zaniedbania, które mogły przyczynić się do tego, że nie udało się zapobiec atakowi, muszą zostać szczegółowo zbadane i wyjaśnione.

Ciężar sukcesu polityki migracyjnej nie powinien spoczywać wyłącznie na zaangażowanych w nią ludziach takich, jak pracownicy miast i gmin, wolontariusze, policjanci i wszyscy ci, którzy już dawno osiągnęli granicę swoich możliwości. – Nie możemy przeciążać tych, którzy mają dobre intencje – powiedział prezydent.

Cios w otwarte państwo

Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że atak w Solingen „uderza w to, co dla naszego kraju jest najważniejsze. Uderza boleśnie w kraj przyjazny, otwarty i różnorodny". – Uderza w nasz wizerunek jako narodu, w którym ludzie żyją w pokoju i chcą żyć razem pomimo wszelkich dzielących ich różnic; ludzie, którzy mieszkają tu od pokoleń, a także ci, którzy przybyli tu później”.

Podkreślił, że: „To jest właśnie to, w co sprawca z Solingen celował w swojej nienawiści”. W uroczystości żałobnej w Solingen wzięli również udział kanclerz Olaf Scholz, przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas, premier Nadrenii Północnej-Westfalii Hendrik Wuest i jej minister spraw wewnętrznych Herbert Reul. Wśród gości była również żona prezydenta Elke Buedenbender.

Niemcy po zamachu nożownika. Wznowiono deportacje To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

– Ból był prawie nie do zniesienia – powiedział prezydent Steimeier, który wcześniej rozmawiał z krewnymi trzech zabitych i ośmiu rannych osób ataku nożownika. – Trudno mi pojąć, nam wszystkim trudno jest pojąć, przez co Państwo, drodzy krewni i przyjaciele, przechodzicie, co musicie znieść i jakiego piekła doświadczacie.

O popełnienie przestępstwa podejrzany jest 26-letni mężczyzna z Syrii, który przybył do Niemiec jako uchodźca przez Bułgarię i przebywa obecnie w areszcie śledczym. Do ataku w Solingen przyznało się tzw. Państwo Islamskie.

– Fanatyczni islamiści chcą zniszczyć wszystko to, co kochamy: nasze otwarte społeczeństwo, nasz styl życia, naszą wspólnotę i naszą wolność – mówił Frank-Walter Steimeier. I dodał: – Nie chcemy, aby te kalkulacje terrorystów się ziściły, aby ich straszne nasiona wydały owoce, ale nie bez powodu odczywamy obawy i niepewność. Nie możemy jednak pozwolić, by sparaliżował nas strach.

