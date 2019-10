Irlandia Północna zliberalizuje przepisy aborcyjne

Zmiana jest konsekwencją przepisów przyjętych przez brytyjski parlament w lipcu br., kiedy posłowie - podejmując tę decyzję w obliczu braku władz w Irlandii Północnej - zdecydowali o zrównaniu przepisów na terenie całego Zjednoczonego Królestwa, zrywając z funkcjonującym od XIX wieku całkowitym zakazem aborcji.



Decyzja została podjęta bez konsultacji z lokalnymi władzami Irlandii Płn. Od ponad dwóch i pół lat w kraju nie funkcjonuje rząd ani parlament po tym, jak w atmosferze skandalu doszło do rozpadu poprzedniej administracji, a dwie główne partie unionistyczne i republikańskie - które na mocy porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku są obowiązkowo koalicjantami - nie doszły do porozumienia w sprawie wznowienia podziału sił.



W poniedziałek grupa unionistycznych deputowanych, w tym m.in. z Demokratycznej Partii Unionistów (DUP), podjęła ostatnią próbę powstrzymania liberalizacji przepisów przez zwołanie specjalnej sesji parlamentu. Ale podjęcie jakichkolwiek działań wymagałoby zgody sił politycznych reprezentujących zarówno katolików, jak i protestantów: DUP i Sinn Fein.



W obliczu takiego impasu, parlamentarzyści po zaledwie 47 minutach przerwali pierwsze od blisko tysiąca dni posiedzenie, tracąc tym samym szansę na interwencję w proponowanych zmianach.

Zmiana restrykcyjnych przepisów

Irlandia Płn. dotychczas nie była objęta brytyjską ustawą aborcyjną z 1967 roku, która obowiązuje w Anglii, Szkocji i Walii. Na mocy lokalnych przepisów, uznawanych za jedne z najbardziej radykalnych na świecie, przerwanie ciąży jest możliwe wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu matki. Ale nie np. w razie schorzeń genetycznych dziecka lub nawet jego spodziewanej śmierci w trakcie lub tuż po porodzie.

Nowe regulacje mają być przyjęte do kwietnia 2020 roku, a do tego czasu kobiety będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do Anglii, gdzie aborcja dopuszczalna jest do 24 tygodnia ciąży, a nawet później w razie zagrożenia życia matki lub dziecka.

Wbrew zasadom demokratycznym



Aktywiści ruchu pro-life wskazywali, że zmiana legislacji w ten sposób stoi w sprzeczności z zasadami demokratycznymi, bo Irlandia Płn. nie miała możliwości zabrania głosu w procesie wprowadzeniu zmian.

Komentatorzy spodziewają się, że nowe zasady będą zbieżne z tymi obowiązującymi w pozostałej części Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, gdzie konstytucyjny zakaz aborcji został usunięty w ubiegłym roku po referendum w tej sprawie, kiedy 2/3 Irlandczyków zagłosowało za zmianą.

Brytyjski minister ds. Irlandii Płn. Julian Smith powiedział także w poniedziałek, że w związku ze zmianą pierwsze małżeństwa homoseksualne będą mogły być zawarte w tym kraju w połowie lutego 2020 roku, w okolicy dnia św. Walentego.