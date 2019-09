Iran uaktywnia nowe wirówki do wzbogacania uranu

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Wiedniu potwierdziła, że jej eksperci widzieli w sobotę (7.09.2019), iż Iran uruchamia lub instaluje zaawansowane wirówki do wzbogacania uranu. Jak jednak poinformował rzecznik MAEA Fredrik Dahl, w weekend wirówki nie były jeszcze w eksploatacji. Krokiem tym Iran po raz kolejny narusza zobowiązania międzynarodowej umowy nuklearnej z 2015 r.

Nowy typ wirówek

Irańska organizacja ds. energetyki jądrowej (AEOI) podała przedtem do wiadomości, że zostało uruchomionych lub było w trakcie uruchamiania 22 wirówek nowszego typu IR-4 i 30 IR-6, ponadto instalowane są trzy modele IR-6s i jeden IR-5. Według AEOI chodzi o zakłady wzbogacania uranu w Natanz.

Zgodnie z umową nuklearną zawartą w 2015 r. ze światowymi mocarstwami (Chiny, Rosja, USA, Francja, Wielka Brytania i Niemcy) Iran może pracować tylko z mało zaawansowanymi wirówkami pierwszej generacji typu IR-1 o niskiej wydajności. Tymczasem Iran chce pracować z bardziej nowoczesnymi i szybszymi wirówkami, by przyspieszyć i uefektywnić proces wzbogacania uranu.

Według AEOI Teheran wyraził ponadto zamiar ponownego uruchomienia do celów badawczych po 164 wirówki typu IR-4 i IR-2m.

Nisko wzbogacony uran jest stosowany w elektrowniach atomowych i do celów badawczych. Wzbogacony do wyższego poziomu, może być używany do budowy broni atomowej.

Presja wywierana na Europę

Stopniowym wycofywaniem się z uzgodnień umowy nuklearnej Teheran reaguje na jednostronne zerwanie tej umowy przez USA w maju 2018. Jednocześnie Iran zwiększa nacisk na Europejczyków, by bardziej starali się utrzymać stosunki handlowe. Teheran wielokrotnie zarzucał Europie, że nie dotrzymuje swoich zobowiązań.

(afp, rtre / stas)